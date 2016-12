El Defensor del Pueblo lleva ante la Fiscalía a Mazarrón y La Unión por entorpecer su labor

No colaborar con el Defensor del Pueblo tiene consecuencias. La institución que defiende y protege los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a la Administración ha pedido a la Fiscalía General del Estado que valore si es de aplicación el artículo 502.2 del Código Penal ante «la actitud no colaboradora» de once ayuntamientos españoles que «obstaculizan» el trabajo de la institución, entre ellos los de Mazarrón y La Unión.

El Consistorio mazarronero suma dos expedientes sin respuesta, que fueron emitidos en septiembre de 2015 y se deben a incidencias con vías pecuarias y ordenación del tráfico. El Ayuntamiento de La Unión no ha respondido al Defensor del Pueblo, después de los tres requerimientos efectuados, el último en julio de 2015, por un expediente relacionado con la falta de actuación del Consistorio ante el incumplimiento de la ordenanza municipal sobre recogida de excrementos de animales.

La alcaldesa de Mazarrón, Alicia Jiménez, no pudo ayer aclarar la situación, y dijo que ni siquiera sabe «a qué expedientes se refiere el Defensor del Pueblo. Nos hemos enterado de la noticia por la prensa. Hemos intentado dar con los documentos, pero en estos momentos hay mucha gente de vacaciones y no lo hemos conseguido. Pero no sabemos a qué se refieren».

Jiménez: «No sabemos a qué expediente se refiere; nos hemos enterado del asunto por la prensa»



López Millán: «Le remitimos la contestación con el expediente municipal completo a final de 2015»

En el caso de La Unión, el expediente aborda la petición de una familia que reclama el desalojo de los animales domésticos de la casa de su vecino. Se trata del expediente 14016681, que se comunicó por primera vez al Ayuntamiento el 27 de noviembre de 2014, «sobre una denuncia efectuada por un vecino sobre deposiciones de perros que no se recogen». El tercer requerimiento, según el Defensor, se hizo el 16 de julio de 2015 «y desde entonces no ha habido respuesta». De acuerdo con la normativa que regula la institución, el Defensor del Pueblo considera «administración no colaboradora» a aquella que no responde tras haberle enviado requerimientos en tres ocasiones y sobrepasa los cien días sin respuesta.

El alcalde, Pedro López Milán, expresó ayer su sorpresa al conocer la resolución del Defensor, ya que «la contestación, con el expediente municipal al completo, se remitió a finales de 2015». Desde aquella fecha, subrayó, «no ha habido notificación o noticia alguna sobre este asunto». Según el regidor, «puede ser que haya habido alguna confusión o que por alguna circunstancia no se haya tomado conocimiento de ese envío en la sede del Defensor». En cualquier caso, dijo sentirse «tranquilo y con la misma actitud de colaboración de siempre con cualquier institución». Sobre el fondo de la denuncia, López Millán matizó que no se trata estrictamente sobre la recogida de excrementos de animales, sino de una supuesta dejación de funciones del Ayuntamiento, denunciada por un vecino, G.V., del barrio de El Garbanzal. Según su escrito de denuncia, el Consistorio elude su responsabilidad para acabar con las molestias que, asegura, le ocasiona a su familia la existencia de «pollos, conejos y un poni» en el patio de la vivienda colindante. En su exposición, argumenta que no hay lugar a que «criaderos de animales domésticos se ubiquen en suelo urbano junto a otras viviendas, ya que se generan malos olores y se atrae a los insectos». Situación sobre la que, recalcó el alcalde, «el Ayuntamiento no puede actuar porque no posee los instrumentos legales para retirar u ordenar el desalojo de los animales de un domicilio, ya que el vecino aludido insiste en que los animales no forman parte de ninguna granja, sino que los cría solo por afición y a título particular».

El expediente, que llevaba abierto en el Consistorio mucho antes de que se denunciara ante el Defensor del Pueblo, se elaboró con «decenas de informes policiales y técnicos», según el alcalde, en los que se pone de manifiesto que el Ayuntamiento «no puede acceder a las pretensiones del denunciante sobre la base a la única normativa de su competencia, que es la ordenanza sobre tenencia y uso de animales».

Otros requerimientos

Entre los otros consistorios españoles reprendidos destaca el de Colmenar de Oreja (Madrid), que recibió el último requerimiento de información en julio de 2015, en relación con una queja por el riesgo de desplome de un muro sin licencia. A Cadaqués (Gerona), el Defensor del Pueblo le envió el tercer requerimiento de información en septiembre de 2015, por un expediente relacionado con el idioma de las indicaciones escritas que acompañan a los paneles de señalización de tráfico.

El de Molvízar (Granada) recibió el último requerimiento de información en junio de 2015, en el trámite de una queja presentada por un ciudadano que denunció unas obras y al que el Ayuntamiento no contestó. Nerja (Málaga) lleva más de un año sin contestar a las peticiones de información del Defensor del Pueblo, que tiene abiertos dos expedientes por la falta de respuesta del Consistorio a las solicitudes de un agente de Policía.