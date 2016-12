Confirman la multa de 3.000 euros a una agricultora que derivó agua pública para regar un huerto

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha confirmado la resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de julio de 2015 que impuso a una agricultora de Cehegín una multa de 3.000 euros por derivar aguas públicas para el riego de su finca.

La sentencia desestima así el recurso que la sancionada presentó contra la resolución de la CHS, que le impuso la multa como autor de una falta leve de la Ley de Aguas.

La resolución del órgano de cuenca, que ahora encuentra el respaldo del TSJ, dio por probado que la apelante derivó aguas de un heredamiento hacia una balsa para regar cinco hectáreas de terreno de secano, "sin disponer de la preceptiva autorización administrativa".

Al desestimar el recurso, la Sala dice que "es evidente que para regar con agua pública procedente del heredamiento la parcela, que era de secano y estaba fuera del perímetro regable, necesitaba de concesión o autorización expresa".

La sentencia concluye que "la interesada no actuó con la diligencia debida, ya que, antes de regar la parcela, a sabiendas de que estaba fuera del perímetro regable, debió cerciorarse de si tenía o no autorización de la CHS para llevarlo a cabo, lo que no hizo".