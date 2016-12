¿Cómo quieres volver a casa: en taxi, patrulla policial, ambulancia o coche fúnebre?

El Ayuntamiento de La Unión ha puesto su granito de arena para evitar las nefastas cifras que dejo la Navidad de 2015 en la región, con 12 accidentes con víctimas en vías interurbanas, dos de ellas fallecidas, dos heridas graves y veintidós leves.

Y lo ha hecho con una impactante campaña de concienciación para evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, en la que aparecen fotografiados delante del Antiguo Mercado Público cuatro vehículos con sus respectivos conductores. Cada una representa las opciones de vuelta a casa después de una noche de fiesta o de cena con consumo de alcohol y/o drogas: un taxi, una patrulla de la policía local, una ambulancia y un coche fúnebre.

El Alcalde, Pedro López Milán, explicó que el objetivo de esta iniciativa tan explícita es que "no haya accidentes, ni heridos ni mucho menos fallecidos”. De no actuar con responsabilidad al volante, López Milán recordó que es probable es que la vuelta haya que concluirla “en cualquier de los otros vehículos que no sea el taxi”.

La segunda fase de la operación especial de tráfico 'Fin de Año', ha comenzado este viernes a las 15.00 horas, y concluirá el 2 de enero, a las 00.00 horas, La tercera, finalmente, la de 'Reyes', se prolongará del 5 hasta el 8 de enero, en la misma franja horaria.