Colorida semblanza de pintoresco tono localista BALLENEANDO Que resulta que hay un Pleno en el que se acuerda que no, que así lo del tren, no GINÉS SÁNCHEZ Lunes, 16 octubre 2017, 08:08

Lo primero, gracias al gran Quino, por el título. Pero vamos. El alcalde. Que resulta que hay un Pleno en el que se acuerda que no, que así lo del tren, no. Y que hay que requerir a Adif para decirle. Y que luego, si les suena, hubo hasta una manifestación. Cinco o seis que se juntaron. Pero no. Él no. Él va a la reunión de la sociedad del tren y dice que sí. Que juega. Que por supuesto. Que él es el dueño del cortijo y que los carnés de murciano los da él y que se pasa la manifestación y el pleno por donde se pasa la esponja. Y yo me pregunto, ¿este señor va a las reuniones de la sociedad del tren por mor de su cargo o porque descendió desde las estrellas para nos bien gobernar? Y que me imagino que será una de esas cosas (desoír al Pleno y votar en su contra) que un alcalde podrá hacer legalmente. Pero convendrán en que política y éticamente queda fatal. Y el presentimiento. De que la puerta gira y gira y no sabemos donde nos llevará.

Pero seguimos. Con mi querido PAS (qué buenos ratos) y su original manera de presentar denuncias. Porque él no tiene por qué ir al juzgado ni a la Guardia Civil. No, él lo hace directamente en periódico. Y cito: «Pude hincharme a dinero con el cobro de comisiones. Algunas me ofrecieron». Y nada, pásame la sal, Paco. Y muy bien por tu denuncia. Lo primero por aclararnos que, pese a lo que dice Marianín, lo de las comisiones va viento en popa. Lo de la gente que las ofrece y lo de la gente que se hincha. Y otra pregunta. ¿Algún juez lo ha citado ya? Porque estaría bien saber quién, cuándo, cómo y al respecto de qué jugoso dinero público fue que le ofrecieron al querido PAS.

Y me queda el presidente vigente. Del que me ha llamado la atención su capacidad de profundizar en las más selectas teorías filosófico políticas. Y cito: «Si siguen los boicots, no habrá soterramiento (en resumen: que si esos cuatro tíos siguen rompiendo el tren os quedáis todos sin soterramiento, malos, que me tenéis harto, y todos los murcianos a la cama sin ver la tele, y sin cenar, que me habéis puesto de los nervios delante del ministro, y que no me merezco esta vida que me dais) y (ojo) no conseguiremos eliminar una barrera que lleva ciento cincuenta y seis años dividiendo en dos la ciudad» (risas).

Ay, adalid de la no división.

Y nada, que ese es el nivel. Y recordarle a PAS que, en el mundo real, está imputado. Y no vaya a ser que le pongan alguna medida que afecte a sus planes de irse al extranjero.