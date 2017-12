COAG reclama un Plan Hidrológico Regional que permita la independencia en materia de agua José Miguel Marín y Miguel Padilla, en la rueda de prensa de este jueves. / Vicente Vicéns / AGM Miguel Padilla: «La experiencia de décadas, para los agricultores y ganaderos, es que nos prometen soluciones que nunca llegan» LA VERDAD Jueves, 21 diciembre 2017, 19:22

El agua ha sido una vez más el tema principal abordado por COAG Murcia ante los medios de comunicación, con motivo de la rueda de prensa ofrecida este jueves para realizar balance del año 2017. «La experiencia de décadas, para los agricultores y ganaderos que necesitamos el agua todos los días, es que nos prometen soluciones que nunca llegan», señaló el presidente de COAG, Miguel Padilla.

«Claro que no hemos renunciado a los trasvases y que queremos el mantenimiento del Tajo-Segura, pero necesitamos el agua y creemos que esta Región, sin renunciar a trasvases, necesita un plan hidrológico regional», anunció el máximo responsable regional, «porque nos permitirá saber cuánta agua tenemos, dónde está y cómo podemos disponer de ella». Para lograrlo, Padilla solicitó «a todas las fuerzas políticas que nos sentemos a trabajar para analizar la necesidad de interconexiones y, paralelamente a reivindicar trasvases, ttrabajar en dos o tres desaladoras en la Región».

El presidente de COAG Murcia afirmó que «tenemos la oportunidad de ser autónomos si somos capaces de ser realistas» antes de reclamar igualmente más fondos para la agricultura, para reactivar los planes de mejora y en especial para favorecer la contratación de seguros agrarios «que nos permitan afrontar situaciones como la actual, sin lluvias, con frío persistente y con amenaza de tormentas».

Miguel Padilla anunció a los medios que «ante el cambio climático, la región necesita un plan estratégico para el secano, que supone el 85% de las explotaciones». Un plan conjunto administración, universidades y agricultores «favorecerá que el secano aporte beneficios importantes como captación CO2, y evitará que se despueblen pedanías y municipios rurales".

Respecto a los cultivos, el presidente de COAG ha señalado que en el almendro la cosecha ha sido superior a 2016, ocho millones frente a los cuatro o cinco de 2016, en la aceituna también ha aumentado la producción, aunque no se puede cifrar porque se encuentra en plena cosecha y en la viña ha descendido un diez por ciento.

Miguel Padilla resumió que en frutas como la sandía los precios han sido «catastróficos» y ha recordado que la distribución -de la que dependemos- puso precios bajos que ha mantenido y e incluso ha seguido bajando, señalando este como uno de los sectores que ha salido muy perjudicado este año.

Pese a ello y a la sequía, el presidente de COAG considera que sigue siendo un sector dinámico. Aunque llama la atención sobre el hecho de que «el 30% de la producción se ha ido a otras zonas o se compra de otras zonas», no solo limítrofes (Navarra, Extremadura y Andalucía) y manifiesta su esperanza en que este «sea un hecho coyuntural, ya que si no lo es, se va a deslocalizar producción, mano de obra y maquinaria". A nivel nacional el consumo de frutas y hortalizas ha bajado un 5%, un dato que COAG Murcia califica de «preocupante».

Respecto a la alcachofa, Miguel Padilla recodado que las recientes heladas han afectado a una parte importante de la producción, y no es recuperable hasta marzo. Heladas que también han afectado a la lechuga y el brócoli.

Respecto a la ganadería, COAG considera «razonables» los precios de porcino, ovino y vacuno, aunque destaca que tanto el ovino como el vacuno se mantienen por la actividad exportadora de las explotaciones. En el caso de la miel, un sector importante en la región, Miguel Padilla ha señalado que «a pesar de ser un año seco ha habido buena floración en la Región hasta hace unos meses, con precios razonables también».

Miguel Padilla finalizó realizando una «reflexión con respecto al informe fiscalía, respetando a la justicia siempre» y afirmó que «nos sorprende que solamente aparezca el sector agrario como culpable cuando otros sectores como el turístico en plena expansión urbanística en toda la zona no aparecen».

«Nosotros no renunciamos a nuestra culpa, pero durante años hemos estado proponiendo soluciones a las que no se ha hecho caso, tal y como recoge el citado informe de la fiscalía, por lo que debemos buscar responsabilidades no solo a hechos, sino también a promesas que no se materializan».