Coag y Fecoam se descuelgan y no protestarán frente a la Asamblea La Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, reunida ayer. / A. Gil / AGM La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena convoca hoy al sector para decidir posibles movilizaciones

La Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (Fecoam) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) de la Región de Murcia se descolgaron ayer de posibles manifestaciones frente a la Asamblea Regional en protesta por la ley de Medidas Urgentes del Mar Menor. «Ambas organizaciones agrarias, claramente contrarias a las enmiendas de esta ley, abogan por la búsqueda de soluciones consensuadas y no por los enfrentamientos sociales y los juegos políticos», aseguraron en un comunicado conjunto. Rechazan estas movilizaciones «para no alimentar más polémica y buscar soluciones al Mar Menor solo desde un punto de vista técnico, y no demagógico ni político». Eso sí, tanto Coag como Fecoam quisieron dejar claro que las enmiendas aprobadas a la ley «ni perjudican ni benefician al Mar Menor y ponen en grave riesgo la continuidad del sector a medio y largo plazo».

Las protestas frente al Parlamento regional, pese a todo, aún no están cerradas. Se decidirán hoy en la reunión que mantendrá la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena con los principales agentes del sector agroalimentario, con los que tratará de consensuar los pasos a dar en la respuesta a la ley. Tras el encuentro, previsto a partir de las 10.30 horas, se conocerá si el sector agro se concentra finalmente frente a la Asamblea Regional.

Ingenieros técnicos agrícolas

Por otro lado, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agrícola de la Región de Murcia mostró ayer su apoyo a que «se tomen las medidas necesarias para que el Mar Menor se recupere cuanto antes». Eso sí, también mostró su apoyo a los agricultores de la Región de Murcia, «uno de los principales motores económicos y de desarrollo social», dentro de «una agricultura sostenible que contribuya a la recuperación y mantenimiento del buen estado sanitario y ambiental del Mar Menor».

Asimismo, el Colegio manifestó la importancia de que una Ley Integral de Protección del Mar Menor «salga a la luz con carácter de urgencia, que contemple todos los factores que contribuyen a su deterioro». También exigió el Colegio que se apruebe un plan de ordenación «que regule y delimite perfectamente los usos en el Mar Menor, que permita trabajar de manera conjunta a todos los implicados en una misma dirección». Por último, subrayó el Colegio Oficial que «la agricultura bien planificada puede y debe ser totalmente compatible con el Mar Menor».

Por otra parte, representantes de diferentes grupos políticos darán explicaciones públicas hoy de las enmiendas en un acto programado, a las 19.00 horas, en el edificio Moneo, en Murcia.