Ciudadanos también duda y estudiará con el PSRM «propuestas de mejora» Urralburu dice que a Conesa le ha entrado «el tembleque» y sostiene que Podemos no cederá ante las presiones que ha recibido LA VERDAD MURCIA Viernes, 26 enero 2018, 02:31

Ciudadanos mantendrá hoy una reunión con el PSOE «para estudiar propuestas de mejora para el Mar Menor», informó ayer en un comunicado, en el que dio a entender su disposición a revisar algunas medidas. La formación destacó que sigue apostando por una ley integral que regule todo lo referente al desarrollo económico sostenible de la laguna salada. «El bien prioritario a defender de manera urgente y proporcionada es el Mar Menor, en situación crítica y gravemente amenazado», dijo el portavoz naranja, Miguel Sánchez

«Entendemos la preocupación de algunos sectores del mundo agrario por las exigencias que las medidas urgentes puedan comportar, y queremos recordarles que quienes los han llevado a la actual situación han sido los partidos que han gobernado nuestra región durante los últimos 40 años, tanto PSOE como PP, que no establecieron unas normas claras que ordenaran adecuadamente las actividades económicas en torno al Mar Menor». A su juicio, «esta inacción, desgobierno, descontrol y tolerancia negligente no ha generado más que la injusta inseguridad económica y jurídica que les amenaza y que no merece el sector agrario, el primero que quiere unas normas claras y proyectos con futuro».

Podemos está «firme»

Podemos afirmó que su grupo se mantendrá «firme» en la votación del dictamen sobre el proyecto de ley del Mar Menor, que se votará el 1 de febrero, «a pesar de las presiones que ha recibido para rebajar las enmiendas acordadas por la oposición». En un comunicado, la diputada regional María Giménez defendió que las medidas «serias y rigurosas» de la oposición han sido acordadas junto a científicos, técnicos y sociedad civil, por lo que su grupo «no dará ni un paso atrás» en lo que, en su opinión, va a suponer un «hito» en la defensa de la laguna.

Giménez pidió a PSOE y Ciudadanos que estén a la altura del momento «histórico» del 1 de febrero, al tiempo que apuntó que esperaba la «presión» de las grandes empresas de la agroindustria. El secretario general de Podemos, Óscar Urralburu, lanzó un mensaje al secretario general del PSOE. «Diego Conesa no se ha leído las enmiendas porque es la única forma de explicar el tembleque que le ha entrado con un tema capital para la Región de Murcia. Esperemos que recapacite».