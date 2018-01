Yaki y Nuca cumplen 20 años 01:44 La madre de 'Yaqui' y 'Nuca' juega con sus oseznos recién nacidos en una fotografía de principios de 1998. / Martínez Bueso Terra Natura celebra hoy el aniversario de los primeros osos nacidos en el parque de Espinardo, cuyos nombres eligieron los lectores de 'La Verdad' MARTA SEMITIEL Murcia Miércoles, 10 enero 2018, 03:09

Muchas han sido las noticias protagonizadas por Yaki y Nuca desde que llegaron, el 10 de enero de 1998, al Parque Norte de la ciudad, como entonces se llamaba lo que hoy es Terra Natura. Aquellos adorables oseznos cumplen veinte años y el parque ha querido celebrar este día tan especial: "Les pondremos una tarta de fruta para rememorar el cumpleaños. Será nuestra forma de celebrar el nacimiento de los primeros osos pardos en Murcia después de 500 años", cuenta Manolo Gonzálvez, responsable de animales en Terra Natura.

La llegada de los padres de Yaki y Nuca transformó la vida del zoológico: "Esto era un parque normal, de entrada libre. No teníamos animales carnívoros, casi todo eran razas autóctonas y lo más peligroso que podíamos tener eran jabalíes. Aquí no venía casi nadie hasta que llegaron los osos", relata. "Nosotros no sabíamos nada de estos animales, todo esto nos pilló muy verdes. Pero el cuidador que los tenía antes de que vinieran a Murcia nos explicó que Fabila era muy buena madre. Y así fue. Cuando llegó la época de celo, se reprodujeron y ella sola los sacó adelante", recuerda.

Dos meses después del nacimiento, los ositos de Fabila fueron portada de 'La Verdad'. Había que buscar nombre a los adorables animales y el parque decidió que fueran los murcianos quienes bautizasen a los oseznos. Entre las cientos de propuestas que llegaron al parque en forma de cartas, ganó Yaki y Nuca, que rememoraba a la serie de dibujos animados de la infancia de muchos lectores.

Una familia peculiar

La pequeña y adorable Nuca dejó de serlo hace tiempo. Ya en 2007 se convirtió en madre de dos osos más del parque, Pencho y Luna, nombres que también fueron elegidos de forma popular.

Yaki es el único miembro solitario de esta pradera, en la que conviven ocho ejemplares de oso pardo. "Actualmente hay dos familias en el grupo, aunque todos son descendientes de Fabila, la madre original", explica Pedro Soria, cuidador del parque.

El oso es un animal solitario cuando vive en libertad; sin embargo, "al crecer con la madre y estar castrados desde pequeños, es inevitable que formen manadas", continúa Soria. En un grupo están Nuca y sus dos hijos, Pencho y Luna. En el otro, la vieja Fabila junto a otra de sus hijas, Niebla, y los dos osos que tuvo esta, Wilou y Crom.

- ¿Y Yaki no pertenece a ningún grupo?

- No. Yaki es especial. Lo hemos mantenido durante muchos años apartado del resto, porque no estaba castrado y eso ocasionaba problemas con los otros machos. Hace unos ocho o nueve meses que lo castramos y lo hemos ido integrando poco a poco en el grupo, pero él prefiere estar solo, aunque todos estén en la pradera a la vez.

Yaki pesa alrededor de 300 kilos. Aunque es el macho más grande, come apartado del resto y no se relaciona con los demás. Por esta razón, es él quien estrena la tarta de fruta en el día de su veinte cumpleaños. "Luego sacaremos a la familia de Nuca, y por último a la de Fabila. Porque ella es la que manda y si la sacamos la primera, se acabó la fiesta", ríe Gonzálvez.