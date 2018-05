Los vecinos sacan los colchones a la calle por su derecho a descansar frente al ruido Imagen de la 'performance' de protesta convocada por los vecinos. / Guillermo Carrión / AGM La 'camada' organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos pide que sus reivindicaciones se antepongan a los intereses de los hosteleros MANUEL MADRID Murcia Sábado, 5 mayo 2018, 12:07

La Federación de Asociaciones de Vecinos, integrada en la plataforma 'Murcia descansa', ha organizado una actuación en la calle para reclamar que el descanso vecinal se anteponga a los intereses de los hosteleros.

La calle Pérez Casas ha acogido a las 11.30 horas una 'camada' llenando la vía de camas en las que se podían leer distintos mensajes reivindicativos en una 'performance' con la que se pretende hacer ver a la sociedad que es necesario compatibilizar el descanso de los murcianos con el ocio en el municipio.

Un grupo de personas con pijamas, pantuflas, libros y muñecos se metió entre las sábanas para escenificar el horror que viven por las noches. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Murcia y la asociación No Más Ruido forman parte de esta entidad nueva que tiene previsto actuar en defensa del descanso. «El sueño de mis hijos no se vende», «Con mi descanso no se comercia», «No al sueño de día y no más noches sin sueños», «Con nuestra salud no se negocia», son algunos de los mensajes que han portado los vecinos. Un dj cantaba y marcaba el ritmo («es la una de la noche y queda todavía mucha marcha, aquí no duerme nadie») mientras los vecinos mostraban su desasosiego y su malestar, quejándose del ruido y tapándose los oídos con las almohadas.

Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, por otra parte, califican la decisión de los hosteleros de cerrar sus bares durante el sábado de «improcedente, chantajista y mafiosa». Por su capricho, inciden, «vamos a dar una muy mala imagen como ciudad a las miles de personas que visitan Murcia este fin de semana con motivo del festival» WARM UP Estrella Levante 2018.