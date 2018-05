Los vecinos convocan una 'camada' para este sábado en Pérez Casas La plataforma Murcia Descansa llenará de camas esta zona de ocio para reivindicar el derecho al reposo de los ciudadanos MANUEL MADRID Murcia Jueves, 3 mayo 2018, 04:12

Los hosteleros del centro no abrirán sus locales este sábado y los vecinos lo piensan celebrar llenando de camas la calle con mensajes reivindicativos a favor del descanso. La Federación de Asociaciones de Vecinos, integrada en la plataforma Murcia Descansa, convocó ayer la 'performance' en la calle para reclamar que el descanso vecinal se anteponga a los intereses de los hosteleros. Será en la calle Pérez Casas, a las 11.30 horas.

El presidente de la Federación, José Luis Marco, califica de «improcedente, chantajista y mafiosa» la huelga de la hostelería. «Por su capricho vamos a dar una muy mala imagen como ciudad a las miles de personas que visitan Murcia este fin de semana con motivo del festival WARM UP. No entendemos que si aún no hay nada definitivo, ya que desde el Ayuntamiento no se ha cerrado nada y todavía se están estudiando las alegaciones, los hosteleros se empeñen en llevar a cabo esta medida egoísta en la que anteponen su interés personal al interés común de los vecinos de Murcia. Se creen con supremacía pretendiendo que se siga perjudicando nuestro descanso con tal de llenarse los bolsillos».

El máximo representante de la federación sostiene que «no sabemos si son conscientes de que, con su decisión, nos van a dar la oportunidad de descubrir la gran calidad de vida de nuestra ciudad sin fuentes contaminantes de ruidos y vivir el sábado una 'fiesta del descanso'». Marco declaró que «los hosteleros se han creído los amos de la ciudad mucho tiempo, con muchos privilegios. En la ciudad vivimos todos y hay que compatibilizar sus intereses y los nuestros».

Una actitud «infundada»

No Más Ruido, la asociación más combativa contra la contaminación acústica derivada de la actividad de la restauración y el ocio en el centro, considera «incomprensible» la actitud de los representantes de Hostemur frente a la aprobación del Mapa de Ruido de Ocio de Murcia. «Es una actitud infundada, ya que niegan un problema como es el ruido derivado de las actividades de ocio, y lo hacen por la vía de intentar desacreditar el estudio realizado por el Ayuntamiento, cuando se trata de un problema que cualquiera puede comprobar, y sufrir, en las zonas donde se acumulan los establecimientos de restauración y ocio», dice el presidente, Pedro Pérez Piernas. «Además, es una actitud injustificada, ya que hablan de 'persianazo' y de hundimiento del sector turístico, pero no presentan ni un solo dato que avale tan agorera previsión».

«Intereses ocultos»

No Más Ruido ve peligro en que Hostemur enfrente a los empresarios de la hostelería con toda la sociedad, «negando a esta su derecho al descanso, a la salud y a la protección del medio ambiente. Es prepotente y arrogante esta amenaza y pulso a los vecinos de Murcia y a sus representantes políticos, que es posible que obedezca más a intereses particulares y ocultos de los representantes de Hostemur, sin que podamos descartar posibles motivaciones políticas».

La asociación pide a Ballesta que salga del burladero y dé la cara ante este desafío a su gobierno y a Murcia. «Y lo mismo esperamos de los grupos de la oposición, que suponemos tendrán alguna opinión sobre lo que está sucediendo con este problema».

Ciudadanos exigió al Gobierno municipal que dé explicaciones sobre el proceso seguido para la elaboración del mapa, «ya que sigue sin justificar la elección de las zonas estudiadas».

El presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, señaló que plantear el hecho de que no haya hostelería como un día de descanso vecinal es «triste y simplista»: «Es muy compatible el uso de la hostelería y vivir en el centro. Santa Eulalia ha cambiado con la hostelería, y eso no es un problema para el descanso de los vecinos. Al barrio de El Carmen ya le gustaría ser el centro de la ciudad».