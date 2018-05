«A veces me da la paranoia y pienso que no puede ser verdad que tenga por fin un techo» João, haciéndose un café en la cocina de su vivienda en Patiño, con gafas de sol por su ceguera transitoria. / MARTÍNEZ BUESO Jesús Abandonado pone en marcha, con aportación de los fondos de la casilla solidaria de la Renta, un programa de acogida en pisos para indigentes con problemas de salud MANUEL MADRID Murcia Martes, 29 mayo 2018, 04:15

Aunque sea uno de los 46.000 beneficiarios en la Región de programas con aportación de la 'X Solidaria' de la declaración de la Renta, João es mucho más que un número. Gracias a la casilla de Actividades de Interés Social, la 106, en 2017 pudieron financiarse 337 proyectos sociales en la Región (7,2 millones). Uno de ellos es 'Housing First' (la vivienda, lo primero), la iniciativa que ha permitido a este hombre de 40 años, hijo de andaluza e indiano, tener acceso a un techo después de más de 20 años como indigente. Su último 'domicilio' fueron los pósitos húmedos y descascarillados del Molino de Alfatego, en Churra, donde fue localizado por Miriam Predats, trabajadora social del equipo de calle de la Fundación Jesús Abandonado. Pesaba 56 kilos y había venido andando desde Cádiz con su perra, 'Chispa': «El trabajo se me acabó, no tenía ya nada que hacer allí y estaba sin los medicamentos que tomo para no tener brotes psicóticos. No soy esquizofrénico, pero tengo un trastorno de la personalidad postraumático, y eso me implica muchos problemas. Por ejemplo, al comedor no puedo ir porque tengo conflictos, a la mínima, salto».

Cuatro usuarios de Jesús Abandonado están viviendo de forma autónoma en pisos -dos en Patiño y dos en El Palmar-, pero hay siete más que reúnen el perfil y están en lista de espera. Pisos vacíos hay, pero no todo es tan fácil. El presupuesto de la iniciativa es de 125.000 euros al año, subvencionados por el Ayuntamiento de Murcia (66.000 euros), por fondos propios de la Fundación (38.400 euros) y con aportación del IRPF (Renta), 20.548 euros. «Cuando una persona lleva tanto tiempo en la calle -anota el coordinador, Alejandro Arnáiz- hay muchos papeles pendientes de resolver y mucha medicación que atender. Nosotros hacemos un acompañamiento. Vamos a los médicos, les ayudamos en la tramitación de ayudas... Lo que buscamos a largo plazo es conseguir que tengan autonomía y se desvinculen de nosotros en un momento dado».

João es un tipo solitario. Duerme regular. Son las diez y media y el sol no estorba en su piso de Patiño. Las gafas negras tapan sus ojeras y una ceguera transitoria (amaurosis) causada por una infección. La falta de visión hizo que cayera «de un cuarto piso», conservando la vida de milagro: se rompió el peroné y el tobillo izquierdo, y fue operado. Un mes estuvo convaleciente en el albergue de la fundación en la carretera de Santa Catalina, el máximo tiempo que ha estado separado de 'Chispa', la perrita con la que llegó a Murcia dejando atrás su vida en Cádiz, donde viven sus dos hijas, de 6 y 3 años, a las que algún día espera volver a ver.

João vive con su perra en un apartamento de Patiño tras dos décadas pernoctando en la calle

Convivencia vecinal

«Soy muy antisocial», asiente João. «Cuando volví de Serbia tenía ganas de morirme». En su cabeza resuenan los ecos de muchos conflictos. El pasado, en todas sus variaciones, vuelve al presente, y eso es lo que a veces no le deja vivir como quisiera. Por eso hay veces que piensa que no puede ser cierto que haya podido dejar atrás su vida de limosnero. «Es como una paranoia que nos entra», admite. «Durante cinco meses pensé que no podía ser verdad que tuviera por fin un techo, creía que me iban a echar también de aquí». Alejandro le insiste en que la intención de Jesús Abandonado es que el programa funcione a largo plazo, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos, como el pago del alquiler y que no haya problemas de convivencia con vecinos. «Poco a poco espaciaremos las visitas, que agradecen mucho».

Algo tan rutinario como manejar los electrodomésticos puede ser un descubrimiento para una persona que ha pasado media vida entre cartones. «Tuve que adaptarme a un nuevo estilo de vida, porque yo comía a base de bocadillos», reconoce. «En la calle hay mucha discriminación, dejamos de ser sociales, y prima el instinto de supervivencia, nuestro lado más primitivo. Mis problemas con Antonio, mi compañero del molino, venían por la comida». Las cuatro casas que tiene Jesús Abandonado alquiladas con este plan son de una sola habitación con salón, baño y cocina, y los inquilinos tienen que ocuparse del mantenimiento. «No pueden subarrendarla, porque se ha dado algún caso. La lavadora y la ducha son para ellos, porque estas son sus casas, y hay que entrenar esa parte de habilidades sociales para que aprendan ellos a gestionar su propio espacio», cuenta Alejandro. La vida de João ha cambiado mucho. «Al principio yo no me fiaba de 'la Miriam' [la trabajadora social], me llegó a comprar comida. Pensaba, sinceramente, que esto no me estaba pasando».

Lo primero que descubre al despertarse es que está a salvo. «Tengo muchas pesadillas y dificultades de sueño, pero al despertar me veo con un techo y me alegra no verme en una situación que puede ser peligrosa. Hay muchos traumas que me quedaron del pasado, perdí a mis dos niñas pequeñas, me dejaron en la calle, y así empezaron mis trastornos y me quedé en la calle. Empecé a no comer, a no dormir. Tenía desmayos, y cuando me encontró Miriam no decía cosas corrientes porque me pasaba cinco días enteros sin dormir». Ahora está controlado por el psiquiatra y no le falta la medicación, y tiene rutinas: sacar a la perra a la calle, ordenar la casa, hacer artesanía con la que obtiene unos recursos extra en la puerta de Mercadona... Jesús Abandonado le ha ayudado a poner en orden su estado de salud -«la parte que tenía más desatendida»- y ha solicitado una valoración de discapacidad con todos los informes que tiene para intentar conseguir una pensión no contributiva que le permita financiar su autonomía y no depender de nadie.

Una aportación incalculable

Como João están Miguel Ángel, Diego y Hassan. Cada persona es un mundo. Ellos están en una horquilla entre 40 y 57 años. Suelen tener problemas físicos. La Fundación, incansable en la búsqueda de ingresos para sostener su amplio abanico de recursos, cumple una función cuyo valor es, cree Alejandro, incalculable.

«Me gustaría abrir una tienda de artesanía, cuero y macramé. Soy budista, hablo nueve idiomas, tengo conocimientos de anatomía, he trabajado como masajista, mimo e informático. Y salidas tengo», dice João. «Espero no verme más en la calle...».