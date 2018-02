«Los únicos informes son de un órgano del Consistorio que no era competente» Ángeles Moreno Micol. Concejal de Ahora Murcia RICARDO FERNÁNDEZ Murcia Domingo, 4 febrero 2018, 10:37

La edil de Ahora Murcia afirma que es incierto que la mayor parte de los desarrollos urbanísticos aprobados desde 2001 hayan cumplido las exigencias ambientales. «El órgano competente para elaborar los informes es la Consejería de Medio Ambiente, pero en los expedientes solo constan, cuando los hay, informes del servicio municipal, que en muchos casos se limita a señalar que no se requiere de estudio de impacto. El Ayuntamiento ha venido evitando que fuera la Comunidad la que informara para no perder el control sobre los expedientes, como no reclamaba el obligado informe de la CHS sobre disponibilidad de recursos hídricos». El afirma que el edil Navarro Corchón era consciente de esta situación, «pues era director general de Urbanismo y sabía cómo se estaban aprobando esos planes».