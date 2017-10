Tribugest rompe relaciones con Unipost, y Correos se hace cargo de las notificaciones La concesionaria de la gestión de impuestos comunica a la Agencia Tributaria municipal su decisión a raíz de los conflictos laborales MANUEL MADRID Murcia Sábado, 14 octubre 2017, 12:00

La Concejalía de Hacienda tuvo conocimiento, por medio de Tribugest, que el reparto de notificaciones de apremios y embargos del Ayuntamiento los hará ahora Correos. Hasta ahora, la concesionaria de la recaudación y gestión de tributos tenía asignado este servicio a Unipost, que acaba de presentar un ERE para sus 2.200 trabajadores en España. Desde hace dos semanas, según confirmó el edil de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, Tribugest rompió cualquier vinculación con esta empresa que se encuentra en situación concursal.

Los notificadores cedidos por Tribugest a Unipost denunciaron en numerosas ocasiones las deficiencias y mala praxis en los repartos. Martínez-Oliva admite que esta situación influyó en el desenlace de las relaciones entre Tribugest y Unipost, que fue uno de los caballos de batalla de la Comisión de Vigilancia de la Contratación, que todavía tiene sobre la mesa la apertura de un expediente sancionador a la concesionaria, ya que no mantuvo informado al Consistorio de que había subcontratado el servicio.

Serán los técnicos municipales los que decidan la cuantía de la sanción, que en cualquier caso puede que no sea superior a 3.000 euros.

La comisión de vigilancia de la contratación ya dio instrucciones para que se le abriera un expediente

Por tanto, desde hace unos días es la sociedad estatal Correos la que se encarga de realizar estos envíos postales de la hacienda municipal a los contribuyentes embargados o que deben pagar sus tributos con recargo si no lo hicieron en periodos de pago voluntario. Martínez-Oliva desconoce si Correos será la única empresa que haga esos repartos, ya que los trabajadores de Unipost denunciaron que pese a que Tribugest tenía asignado el contrato de notificaciones a Unipost había al menos una decena de «compañías satélite» que colaboraban ante el gran volumen de trabajo y la necesidad de disponer de más personal para entregar estos envíos en el plazo reglamentario.

Denuncias «sin pruebas»

Trabajadores cedidos en 2013 por Tribugest a Unipost denunciaron por cesión ilegal a la concesionaria y están a la espera de la resolución judicial. Criticaron que el Consistorio miró para otro lado ante sus denuncias de irregularidades en los servicios, ya que se hacían notificaciones fuera del horario reglamentario, por personal que no contaba con cualificación adecuada, o que incluso los carteros guardaban en sus domicilios documentos al margen del control y custodia de la administración, si bien el Consistorio siempre dijo que no se habían aportado pruebas que lo demostraran. Martínez-Oliva dice que el Consistorio no tiene relación con ellos sino con Tribugest.