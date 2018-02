«No traigo desayuno; hoy no me toca» Lunes, 5 febrero 2018, 08:19

La vicepresidenta de la Junta Vecinal, Lola Jara, explica que «a mí se me partió el alma el día que el director de un colegio me contó que, al salir al recreo, vio a un niño que no se iba a jugar al fútbol con los demás y se quedaba en un rincón. Le preguntó: '¿Qué te pasa?' '¿Y el bocadillo?' Y el chaval le respondió: 'Es que hoy no me toca. Somos tres hermanos y cada día le toca a uno». Jara añade que «fui hablando con los demás centros y vi que el tema estaba extendido, incluso en el instituto; decidimos que había que intervenir, y nos dirigimos a Proyecto Aletheia. La presidenta y fundadora de esta asociación, Celia Villaescusa, explica que «nuestro objetivo es llegar a la gente que necesita ayuda y no encuentra alternativas por motivos económicos». Ella vivió otra triste experiencia un día que visitó un colegio y vio que una niña se desmayaba. «Le pregunté '¿Has desayunado ya?'. Y me contestó que nunca le daban bocadillo en su casa; así que decidí que se lo iba a llevar yo todos los días. Pero cuando vimos que el problema afectaba a otros niños, decidimos poner en marcha la iniciativa del bocadillo solidario». Celia se reúne una vez al mes con madres españolas, marroquíes, argelinas y africana. «En 'Las tardes del té' nos abren el corazón y nos cuentan sus problemas», dice.