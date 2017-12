Los trabajadores del alumbrado público desconvocan la huelga La Junta de Gobierno aprueba el pliego para licitar el nuevo concurso por 17,2 millones; Ortiz sugerirá a las empresas que cuenten con ellos MANUEL MADRID Murcia Sábado, 30 diciembre 2017, 01:08

La huelga de los trabajadores de la contrata del mantenimiento del alumbrado público quedó ayer desconvocada, según anunciaron el presidente del comité de empresa, Jesús González, y el portavoz, Ginés Ayala, tras reunirse con el concejal de Fomento. «Técnicamente y jurídicamente -dijo Roque Ortiz- no se puede incluir la cláusula de subrogación y haremos otras actuaciones con las empresas que se presenten y quieran ser adjudicatarias». Según el comité, el Gobierno local se ha comprometido a hacer todo lo posible para que la empresa que resulte adjudicataria asuma a trabajadores especializados y con experiencia, como los que estuvieron ayer protestando en la plaza de Belluga. Los trabajadores encajan que en este momento no puede hacerse nada, una vez que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó ayer el pliego de condiciones para licitar el nuevo contrato, en cuyo pliego no se incluye ninguna cláusula referida a la subrogación de la plantilla de la contrata actual, ya que no lo contempla la legislación ni tampoco el convenio colectivo de este sector.

El concejal Ortiz recordó, tras la Junta de Gobierno, que el contrato sale a licitación por 17,2 millones de euros, por un plazo de tres años, prorrogable a otros tres más, e incluye novedades, como el mantenimiento eléctrico de colegios, edificios y locales municipales, más medidas para incrementar la eficiencia energética y la sustitución de puntos led, y la disminución de la contaminación lumínica. Además, se exige la incorporación de un especialista en programación de escenas lumínicas e instalaciones temporales. El contratista tendrá que mantener más alumbrado público, incluyendo viales, zonas peatonales y jardines, reparar averías, roturas, daños por robos y actos vandálicos, las 24 horas durante los 365 días del año. Deberá disponer de 31 vehículos y un equipo, como mínimo, compuesto por dos ingenieros industriales o ingenieros técnicos industriales, cuatro administrativos, encargados, atención al ciudadano, técnico informático, operador informático, auxiliar técnico en diseño o delineante, cinco capataces, un almacenero con ciclo formativo de grado medio en instalaciones eléctricas, 41 oficiales electricistas y cuatro oficiales albañiles.