«Un 'sin techo' no tiene por qué ser un mendigo» Domingo, 11 febrero 2018, 14:08

La concejal de Derechos Sociales advierte de que «un 'sin techo' no tiene por qué ser un mendigo». A veces la gente los confunde, pero no siempre tiene que ser así. Hay personas que están empadronadas en Murcia, que viven en una casa, y que salen todos los días a pedir dinero. Y, al revés, hay gente que no tiene vivienda, que se ha quedado sin trabajo, y que no mendiga en la calle y acude a comedores sociales o a albergues. A este tipo de personas va dirigido un proyecto en colaboración con Jesús Abandonado, llamado Housing First (la vivienda es lo primero), que empezó en Canadá y se ha extendido por todo el mundo. En el caso de Murcia, los usuarios son seleccionados por los profesionales de Jesús Abandonado y de los servicios sociales. Deben comprometerse a recibir una visita semanal de trabajadores sociales de la entidad benéfica, que les hacen un seguimiento. De esta manera crece su autoestima. Ya hay un caso de un 'sin techo' que está estudiando en la Universidad.