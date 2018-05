'Sufridores' del ruido exigen su derecho a dormir por las noches llenando de camas Pérez Casas Momento de la 'performance' en la calle Pérez Casas, donde se ve a 'sufridores' del ruido con pancartas a favor del descanso. / Guillermo Carrión La plataforma 'Murcia descansa' se estrena con una 'performance' para exigir la adopción de medidas restrictivas en los puntos negros del centro MANUEL MADRID Murcia Domingo, 6 mayo 2018, 09:24

La 'performance' organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Murcia y comarca en la calle Pérez Casas fue «un acto simbólico de contrapunto a un cierre patronal que está fuera de lugar», según valoró el presidente, José Luis Marco, que representa a 25 asociaciones registradas y a otras 15 en fase de registro. Todas ellas forman parte de la nueva plataforma vecinal 'Murcia descansa', que está todavía en trámites de constitución y que ayer se estrenó con una acción reivindicativa, una 'camada' en Pérez Casas para reclamar el derecho a la vida privada y al descanso vecinal.

Nueve camas fueron colocadas en plena calle, y a ellas saltaron en pijama, con rulos, pantuflas, libros y muñecos un grupo de personas -algunos se preguntaban si eran actores o vecinos de verdad- que escenificaron lo que sienten los 'sufridores' del ruido, aquellos que tienen que soportar la contaminación acústica derivada de los locales de ocio y restauración. El líder de la Federación lanzó la propuesta de que se establezca un día al año, que podría ser el día de concienciación contra el ruido -último miércoles de abril-, en el que el centro de Murcia quede libre de terrazas. «Así el paro no se quedaría en algo anecdótico, y serviría para demostrar que hay determinadas zonas de la ciudad que tienen excesiva contaminación acústica debido a las terrazas».

En la acción de ayer, además de los vecinos en pijama había un falso 'dj', que hacía ruido y gritaba, lo que provocaba el malestar de los vecinos tumbados en los colchones, que se tapaban los oídos, daban vueltas en las camas, se desvelaban y se ponían a leer sin poder concentrarse, y se cabreaban por no poder dormir. Cada uno portó un mensaje, entre los que se pudo leer, por ejemplo, 'El sueño de mis hijos no se vende', 'No más noches sin sueños, no al sueño de día', 'Con nuestra salud no se negocia' o 'Tengo hijos pequeños con insomnio'.

«Todos queremos que haya hostelería y turismo, pero todo debe ser sostenible», asegura José Luis Marco

«Los hosteleros no paran de presionar y esto ya se veía venir. En el Consejo Sectorial del Ruido todos aportamos para intentar corregir el desequilibrio que hay entre la actividad de ocio y el descanso de los vecinos. Hay ordenanzas, ley y reales decretos regulares, y el Ayuntamiento cumple con su deber. Solo queda por regular las zonas de especial protección acústica. Ellos no quieren porque entienden que se van a introducir normas restrictivas, pero hay que encontrar un punto de equilibrio que por el momento no existe. Nosotros entendemos que el espacio urbano no da más de sí y tiene que haber una regulación restrictiva porque no puede ser que por la plaza Beato Andrés Hibernón no puedan pasar mamás con carritos».

Según la Federación, la regulación del abuso del uso de determinados lugares no puede aplazarse y cree que es el momento de analizar los puntos negros y decidir sobre ellos. En este caso están de acuerdo en que la administración siga adelante con los planes antirruidos. «Estamos hablando de determinados puntos negros donde hay un problema de contaminación. Todos queremos que haya hostelería en Murcia y turismo, pero todo debe ser sostenible».