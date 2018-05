«¡Mi sueño es ser millonario!» El profesor Sergio Soto, con un grupo de 1º de Bachillerato, en la clase de Economía de Empresa. / J. CARRIÓN El colegio Montepinar participa en un programa nacional de ideas emprendedoras. Un centenar de alumnos, que ya estudian economía e iniciación a la investigación, convertirán su proyecto en una empresa real MARÍA JOSÉ MONTESINOS Murcia Martes, 22 mayo 2018, 02:14

No todos los estudiantes de Bachillerato quieren ser funcionarios, aunque con la actual situación laboral, una plaza fija pueda garantizarles la estabilidad y la seguridad económica. Alumnos de 3º y 4º de ESO y de 1º de Bachillerato del colegio Montepinar, en El Esparragal, han comenzado a trabajar en el Proyecto de Iniciación al Descubrimiento Emprendedor (PIDE), tras ser seleccionados a nivel nacional junto al centro de FP Cots de Alicante y el colegio Santa María de la Capilla Maristas, de Jaén. Se trata de una iniciativa promovida por la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), que tiene como principal objetivo despertar vocaciones emprendedoras entre los alumnos. A la hora de seleccionar a los centros educativos, se ha tenido en cuenta la innovación metodológica del colegio, las experiencias que hayan desarrollado ya en las aulas y la preparación técnica del profesorado.

Para el colegio Montepinar, estos términos no son desconocidos. Los profesores Víctor Escavy y Sergio Soto imparten, respectivamente, las asignaturas de Iniciación a la Investigación y Economía de Empresa, que ponen en contacto directo a sus alumnos con el emprendimiento. Domingo Sánchez Pérez, director del colegio Montepinar, explica que «en la formación utilizamos una metodología supervanguardista, americana, porque en España, en materia de emprendimiento, estamos atrasados». Incide en que «estamos obsesionados por los contenidos y, al final, cuando el alumno acaba su etapa universitaria no está preparado para trabajar en la empresa. Nosotros tenemos esa vocación y eso ha hecho que seamos elegidos». Agrega que «se van a utilizar dos metodologías: 'star up' y los '24 pasos del emprendedor'. Van a venir prestigiosos formadores a impartir charlas a nuestros alumnos».

Trabajar en grupo

En lo que resta hasta finalizar el curso, se va a impartir formación y se van a proponer las primeras ideas por parte de los diferentes equipos participantes. En el primer trimestre del próximo curso, se seleccionará la idea ganadora y habrá un periodo para trasladarla a una empresa real.

La forma de trabajar es en grupo porque, como indica Domingo Sánchez, «hoy en día no existe una empresa con trabajo individualista. Nuestra metodología consiste en que el alumno se acostumbre a que es uno más dentro de un grupo para sacar adelante el proyecto».

Los estudiantes están encantados con la experiencia que se les viene encima. Jesús cursa 1º de Bachillerato y asegura que le gustaría estudiar Economía y después especializarse en Finanzas y Mercado de Valores, «porque es un tema que me fascina y, si se te da bien el trabajo, puedes llegar a vivir muy bien. Mi sueño desde pequeño -reconoce con total sinceridad- es ser millonario». Natalia Escavy quiere estudiar Medicina «porque me gusta mucho ayudar a las personas», y Paula Abellán también quiere ser médico y especializarse en oncología. «Me gusta trabajar en equipo y aportar cosas nuevas». Juan Francisco Gil sueña con especializarse en genética: «Quiero investigar y arrojar luz sobre las cosas. Mi vocación por la medicina nació cuando tenía 8 años y miré, por primera vez, por un microscopio. Me encantó!»