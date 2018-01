El secretario del Pleno al PSOE: «Conmigo sois sectarios y no tenéis razón alguna»

El procedimiento empleado por el PP para que el Pleno tomara conocimiento de la renuncia de Roque Ortiz como concejal tras el escándalo que suscitaron sus declaraciones provocó ayer uno de los momentos más tensos de lo que va de mandato. El secretario general del Ayuntamiento, Antonio Marín Pérez, fue contestado por los cuatro grupos de la oposición por permitir al PP que presentara el asunto de Ortiz como moción de urgencia, obligándoles a votar tanto la procedencia de la urgencia como la toma de razón. Marín se ofuscó sobradamente al cuestionar el PSOE, Cs, Ahora Murcia y Cambiemos su interpretación del reglamento, ya que los portavoces recordaron que en las dos precedentes de dimisiones (Luis Bermejo, de Ahora Murcia, y José Ignacio Gras, del PSOE) no se utilizó esta fórmula y simplemente el Pleno se dio por informado con las renuncias presentadas por escrito.

Ortiz envió el día 23 una carta de renuncia al alcalde, en la que decía que se iba «en contra de mi voluntad», sin estar ni imputado ni investigado, y presentó su escrito de desistimiento y entrega del acta en la secretaría general del Pleno el día 24. Con la toma de razón del Pleno, el siguiente en la lista del PP, en este caso la exedil Alicia Barquero, tiene derecho a entrar a la Corporación en virtud de las candidaturas proclamadas por la Junta Electoral Central.

Marín dijo que era un trámite sencillo, pero que había que votar y que así lo contemplaba la ley, y no tenía más vuelta de hoja. PSOE y Ahora Murcia le recriminaron no haber sido informados de la posibilidad de la vía de urgencia cuando renunciaron Gras y Bermejo, porque entonces se les dijo que no podía modificarse el orden del día del Pleno, y le invitaron a repasar las grabaciones de los plenos donde se dio cuenta de las renuncias de ambos en las que en ningún caso se procedió a una votación, más allá de que el secretario después recogiera en el acta que fue aprobado por unanimidad, como indicó Begoña García Retegui.

La oposición critica que Marín interprete la ley a su conveniencia y para favorecer al Gobierno

El secretario se empleó en convencer a los portavoces de que esta posibilidad -la presentación por vía de urgencia- viene recogida en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (ROF), y leyó el punto 91.4 donde se cita que pueden introducirse asuntos urgentes en la sesión antes de la dación de cuentas y de los ruegos y preguntas.

Las portavoces del PSOE, Susana Hernández, y de Ahora Murcia, Alicia Morales, no daban crédito. También el portavoz de Cs, Mario Gómez, se preguntó que qué pintaban los grupos votando si Ortiz había dimitido «unilateralmente» y llegó a afirmar que votaría en contra de la urgencia, lo que hizo reír al PP. Fue tal el guirigay que se armó que Ballesta pensó que la oposición incluso era capaz de neutralizar la dimisión de Ortiz, cuando era lo que habían estado suplicando desde que se publicaron los audios en los que recuerda que el PP ha dado trabajo a mucha gente y en los que habla de ejecutar obras sin concurso.

«Arrastrarlo por el barro»

El secretario llamó la atención a los ediles, especialmente a la bancada socialista, por sus carcajadas. «Lo primero que pido es respeto y educación, cuando yo hable nadie se ríe de lo que yo diga. Lo que estoy diciendo es rigurosamente cierto. Esto es absolutamente claro y no tiene ninguna discusión en la teoría jurídica», zanjó Marín. El coportavoz del PP, Jesús Pacheco, tomó la palabra y aseveró que «lo que realmente buscan los grupos de la oposición es arrastrar el nombre de Roque Ortiz por el barro que ellos mismos están creando».

Así estuvieron cerca de una hora, con receso incluido, ya que los grupos no se aclaraban con lo que había que votar. En el descanso, Marín se acercó a la socialista Hernández y le espetó: «Conmigo sois sectarios y no tenéis razón alguna». Trató de explicarles que el procedimiento es el mismo que se ha seguido siempre.

Marín recordó que si los grupos no votaban la procedencia de la urgencia de la moción y mientras el Pleno no tomara razón de la dimisión, Ortiz iba a mantener la condición de edil hasta que el Pleno, en nueva sesión, oficializara el trámite. El alcalde esperaba que no se llegase a esa situación y dijo que el exdelegado de Fomento quiere resolver su vinculación e iniciar el trámite de vuelta a la Universidad de Murcia.

«Sapo en forma de moción»

«Yo no he dicho nunca a nadie que no puede presentarse una moción urgente fuera del orden del día. Ni lo he dicho ni nadie me preguntó si se podía tomar razón por la dimisión de un concejal por la vía de urgencia. Simplemente diría que como no iba en el orden del día, salvo que se presente como proposición. El PP ha creído conveniente presentarlo como urgente y como se atiene al Reglamento, ahí está», razonó Marín. El líder de Cs dijo que «las cosas son lo que son, y no lo que se quiere aparentar, y esto no es una moción, por mucho que usted quiera». Gómez le exigió seriedad y dijo que aquí en el Salón de Plenos «hay 12 concejales del PP», insinuando que Marín trabaja a servicio del equipo de Gobierno, a lo que Marín contestó que no había dudas jurídicas.

«Nos quieren hacer tragar un sapo en forma de moción», incidió Gómez.

Al final se aceptó la urgencia y el Pleno tomó conocimiento de la dimisión, como se esperaba. El PSOE dijo que «unas veces se puede y otras no, y no se ha asesorado a todos igual», y «como no queremos que se tergiverse la verdad y puedan decir que no aceptamos la dimisión de Roque, que no es así, el PSOE se va a abstener». Cs, Ahora y Cambiemos se abstuvieron y el PP, con apoyo del no adscrito Trigueros, logró que saliera adelante.

Miras: «Espero que Ballesta sea alcalde muchos años» El presidente de la Comunidad da por zanjada la crisis abierta a raíz del caso Roque Ortiz y niega que se haya producido una fractura con el alcalde, José Ballesta. «Mi relación con Ballesta es excelente. Como alcalde de Murcia es uno de los pilares básicos de mi proyecto, y confío en que siga siendo alcalde muchos años», aseguró ayer, al ser preguntado por 'La Verdad' durante una comparecencia ante los medios en La Arrixaca. «Ballesta es el único líder con un proyecto sólido para el Ayuntamiento de Murcia», afirmó. La confianza «es mutua», añadió. El presidente regional no quiso desvelar el contenido de la conversación que el miércoles mantuvo con Roque Ortiz, después de que este presentara su dimisión como concejal forzado por el propio partido y por la presión de la oposición. «Mi posición es conocida y los medios ya han recogido lo que pienso», señaló López Miras. El presidente subrayó que, una vez Roque Ortiz ha asumido sus responsabilidades políticas por su «error» -las declaraciones ante los pedáneos en las que advertía de que el Partido Popular ha colocado a mucha gente en las concesionarias-, «hay que reconocer» al ya exconcejal «su trabajo, esfuerzo y compromiso». «No ha habido crisis; se ha asumido un error, una responsabilidad política», y «seguimos trabajando en un proyecto sólido», concluyó.