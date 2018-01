«No nos sacamos los requisitos de la manga», afirma el concejal Guillén Miércoles, 10 enero 2018, 20:08

El concejal responsable de Personal, José Guillén, responde a las críticas argumentando que «los requisitos que tienen que cumplir los aspirantes a las oposiciones de agente de Policía Local no nos los sacamos nosotros de la manga sino que son los que establece el decreto número 82/1990, de 16 de octubre de 1990, por el que se aprueban los criterios a que deberán atenerse las bases de las convocatorias que se aprueben por las Corporaciones Locales de la Región para el ingreso y ascensos en los Cuerpos de Policía Local». Además, recuerda que estas bases se aprobaron en la Mesa General de Negociación del 20 de noviembre en la que estaba presente el Grupo Municipal Socialista junto al resto de grupos políticos y sindicatos. «Este es un tema delicado y creemos que no se debe frivolizar, hacer mala política o tratar a la ligera temas que afectan a la ilusión y el trabajo de miles de aspirantes». Pero han sido los propios aspirantes que han demandado al Ayuntamiento los que desmontan su tesis de que se está respetando la Ley y el decreto 82/1990. Según el sector que pide la suspensión del proceso, Guillén miente, ya que en dicho decreto no se hace ninguna mención a disponer de todos los permisos de conducción. «Estar en posesión de los permisos de conducir de las clases A2, B1 y B2», es lo que dice el texto. También citan una sentencia de la Jefatura de Tráfico de Tenerife que emite un certificado donde reconoce la equivalencia del A al A2 por los cambios en la ley. Muchos de los aspirantes que se sienten agraviados confían en que el Consistorio rectifique las bases de la convocatoria, si estima las impugnaciones ya presentadas y las del Partido Socialista.