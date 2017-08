No Más Ruido exige al alcalde que se reduzcan los conciertos en las calles Imagen de un concierto celebrado en el entorno del campus de La Merced. / Alfonso Durán / AGM La asociación critica que Murcia se haya convertido «en un parque temático de ocio» y acusa al equipo de Ballesta de promover la contaminación acústica MANUEL MADRID Murcia Lunes, 7 agosto 2017, 09:56

La asociación No Más Ruido, que abandera en la ciudad la lucha contra la contaminación acústica, ha vuelto a la carga en sus protestas contra los conciertos en calles y plazas, una modalidad que el Gobierno del alcalde Ballesta ha fomentado para dinamizar el centro histórico y hacerlo más atractivo, especialmente los fines de semana. No Más Ruido acusa al Ejecutivo local de haber convertido Murcia «en un parque temático de ocio o de atracciones», ya que, según Pedro Pérez Piernas, hay eventos ruidosos de particulares casi diario apoyados por diferentes concejalías. El presidente del colectivo critica el descontrol y la falta de criterio a la hora de aplicar la normativa ambiental, y asegura que después de tantos años intentando reducir las incidencias acústicas el problema se acrecienta.

Pérez Piernas asegura, en un comunicado dirigido a esta Redacción, que solo el alcalde Ballesta puede adquirir el compromiso de acabar de verdad con esta situación y exige su mediación en el conflicto «porque la contaminación acústica no es solo una cuestión exclusivamente medioambiental, y hay diferentes concejalías implicadas que están promoviendo, colaborando o consintiendo actividades que están en el origen de los ruidos en el centro». Además, pide que ese compromiso no se alargue más allá de septiembre.

El concejal de Calidad Urbana, José Guillén, indicaba la semana pasada con relación a la ordenación de terrazas que están en negociación con los hosteleros para revisar las autorizaciones concedidas y dar paso a una mejor distribución del espacio público, especialmente en las plazas más transitadas. Además, desde esta concejalía se han acotado los espacios autorizados instalando marcas en el suelo para que se respete el número de sillas y mesas, y se ha incrementado la presencia policial en los lugares más concurridos a fin de cumplir los horarios de cierre de los locales, que incluso se han modificado para reducir las tensiones.

Pero No Más Ruido incide en que son medidas de cara a la galería que no están yendo a la raíz del problema. Pérez Piernas pone el foco en los incumplimientos de la Ley del Ruido y de la propia ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra el ruido y las vibraciones, donde, según la entidad, la celebración de eventos ruidosos se contempla pero como algo excepcional, «siempre previa realización de un estudio de la incidencia acústica en el medio ambiente y en las personas que viven en las proximidades, y la adopción de medidas preventivas y de control de los mismos».

Respecto al papel de Calidad Urbana, la asociación considera que está afectando de forma grave a la calidad de vida vecinal la autorización de terrazas: «Las calles siguen abarrotadas de mesas, con clientes en la calle que generan un altísimo nivel de ruidos en espacios estrechos y rodeados de edificios». Respecto a Cultura y Turismo, el presidente de No Más Ruido dice que está contribuyendo a la consideración de Murcia como un parque temático de ocio, «por la vía de autorizar continuos conciertos». En cuanto a la Concejalía de Seguridad, Pérez Piernas cree que debería haber una mayor implicación del Cuerpo de la Policía Local para evitar «ciertos comportamientos individuales» de agentes y de la sala del 092, «ya que demuestran una falta de empatía y conocimiento del problema ante los requerimientos de los vecinos cuando nos dicen que no se puede hacer nada cuando hay gente armando escándalo en la vía pública o o cuando sueltan eso de que no parece que tal establecimiento esté produciendo molestias por ruido cuando su obligación es comprobarlo y si, procede, formular una denuncia».

No Más Ruido cree que es el momento de que esta lacra de la contaminación acústica se aborde con seriedad en el Consejo Sectorial del Ruido, y pide que se flexibilicen los mecanismos de funcionamiento como podría ser, por ejemplo, la creación de un grupo de trabajo integrado por personal del Ayuntamiento y representantes de organizaciones sociales y empresariales implicadas.

Entre las cuestiones a resolver, según reclama la entidad, se encuentra la inhibición de algunos agentes de la Policía Local en el control de los horarios de cierre de los establecimientos argumentando que es competencia de la Comunidad Autónoma -que en realidad tramita y resuelve los expedientes sancionadores- y la permisividad en el consumo de alcohol en la vía pública en los establecimientos de ocio y restauración. El botelleo se sigue dando, pese a los anuncios políticos y las campañas para prohibirlos, «pues vemos cómo los clientes siguen saliendo a la calle con sus consumiciones y se quedan en la puerta o en los alrededores charlando en voz alta en grupos que llegan a ser numerosos».

No Más Ruido considera que el problema es solucionable con voluntad política y dando prioridad. De hecho, Pérez Piernas juzga «insuficiente» la dotación de personal de la Concejalía de Medio Ambiente destinada al control de la actividad de estos establecimientos.

El Consistorio tiene en redacción el Mapa del Ruido de Ocio, que debe incorporar medidas específicas para todas las zonas incluidas. El proyecto pasa de mandato en mandato, y no acaba de concretarse, por lo que los vecinos se desesperan. Mientras tanto, las medidas que se anuncian son transitorias, pese a las implicaciones legales que pueden tener las denuncias en Pérez Casas o en Alfonso X.