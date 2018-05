No Más Ruido se desvincula de la 'camada' vecinal Domingo, 6 mayo 2018, 09:24

La asociación No Más Ruido no organizó la 'camada' de ayer ni ningún otro acto reivindicativo coincidiendo con la huelga de Hostemur, según aclaró a 'La Verdad' el presidente, Pedro Pérez Piernas. «El hecho de que no participemos en esa medida no impide que denunciemos con más fuerza que el cierre patronal es una medida injustificada, basada en opiniones e intereses particulares, falsedades y afirmaciones catastrofistas, para arrastrar al sector de hosteleros de Murcia a un paro irresponsable y antidemocrático. No están dispuestos a asumir su responsabilidad en el problema originado por el ruido del ocio y quieren forzar al gobierno municipal a tomar una decisión atendiendo a sus intereses personales pasando por encima de los derechos de los vecinos y de la propia ciudad de Murcia como lugar de convivencia respetuosa». No Más Ruido agradece a la Federación de Asociaciones Vecinales el apoyo que siempre les ha prestado y su fuerza y capacidad de iniciativa, «aunque en esta ocasión no hayamos coincidido en la oportunidad de esta medida de protesta», dijo Pérez Piernas con relación a la 'camada'. «Eso no quiere decir que en un futuro no estemos dispuestos a organizar junto a la Federación medidas de protesta por el problema del ruido, dentro de esa Plataforma Murcia Descansa, que es una buena idea para unir y coordinar organizaciones que tengan entre sus fines u objetivos la defensa del medio ambiente, la salud pública y los derechos de los vecinos frente al ruido». No Más Ruido asegura que no tiene interés en entrar en ningún tipo de conflicto con los titulares de establecimientos de hostelería, ni a nivel institucional ni a nivel personal, «ya que muchos sabemos que hay todo tipo de personas y algunas no son del todo pacíficas».