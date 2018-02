«Los que rompen coches son rumanos y gitanos que piden por la noche» Los aparcacoches del Malecón aseguran que se reparten la faena por turnos y que suelen ganar unos 10 euros al día en propinas MARTA SEMITIEL Murcia Jueves, 1 febrero 2018, 03:21

El aparcamiento del Malecón es la zona en la que más altercados ocasionan los gorrillas, según afirma la Policía Local. Allí se organizan por turnos, asegura el más joven, que hace de portavoz para 'La Verdad' mientras el resto observa la conversación. Cada día ganan por cabeza unos diez euros en propinas. «Nosotros venimos a las ocho y nos vamos a las cinco de la tarde. Los que rompen los coches suelen ser los que vienen por la noche a pedir dinero por ayudar a aparcar, que son la mayoría rumanos y gitanos», afirma con la aprobación de los demás.

Sobre las once de la mañana, otros ocho inmigrantes se disputan la circulación en la calle Santa Joaquina de Vedruna. La mayoría son subsaharianos y tienen miedo a las preguntas indiscretas. Salvo uno de ellos, de origen colombiano, que con sus tatuajes en los dedos y su gorra de rapero habla sin tapujos sobre los desperfectos que ocasionan «los negros» a los coches: «La mayoría de veces lo hacen porque la gente no quiere darles dinero». Él lleva un par de meses pidiendo a cambio de echar una mano en el estacionamiento de los vecinos. En ese tiempo solo ha presenciado un altercado: «Un negro le rompió el espejo a la moto de un policía y lo persiguieron. Fuera de eso, no he visto nada más. Aunque sé que en el Malecón sí hay jaleo. La gente allí es más conflictiva». Su amabilidad le hace ganar unos 20 euros al día en aguinaldos.