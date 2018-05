Revuelo en Llano de Brujas por el intento de cambiar los estatutos del cementerio

Los vecinos de Llano de Brujas se han movilizado por las pretensiones de cambiar los estatutos del cementerio parroquial, bien de naturaleza eclesiástica. El martes tuvo lugar una asamblea informativa en la iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas, a la que asistieron varios cientos de personas. La intención del Obispado es revisar los estatutos fundacionales para que la opinión de la junta de propietarios pase a ser consultiva, pero no decisoria, de modo que los párrocos de Llano de Brujas y Santa Cruz tengan la última palabra sobre los acuerdos adoptados por la Junta Rectora (máximo de 10 miembros, cinco por pedanía). Según el exalcalde pedáneo, Juan Hernández Bermejo, «el pueblo no está dispuesto a que esta propuesta prospere. Los estatutos fueron aprobados hace 30 años por el entonces párroco, Mariano Caballero, y Juan Hernández Pardo. Ahora don Pascual [actual cura de Llano de Brujas] quiere hacer lo que ya se intentó hace años y no se consiguió, porque no sabemos aún qué beneficios tendría para Llano de Brujas esta decisión».

La asociación de propietarios está recopilando información sobre los actuales titulares de los derechos de uso -unos 1.200- de panteones y nichos, así como los descendientes, para tener un listado actualizado. Y próximamente la intención es convocar una asamblea para decidir el cambio. El actual presidente de la asociación es el párroco de Llano de Brujas, y el vicepresidente es el de Santa Cruz.

«Lo que no queremos que pase», insiste Bermejo, «es lo que sucedió en 1969, cuando llegó un cura al Salar y decidió tirar la iglesia con su torre. No entendemos por qué el Obispado se empeña en esto».