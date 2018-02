La restauración del castillo de Monteagudo necesita diez millones y doce años de trabajo Panorámica de uno de los lienzos de muralla del castillo de Monteagudo, coronado por el Sagrado Corazón. / Fran Manzanera El proyecto encargado por Cultura propone expropiar el Castillejo, 'congelar' y trasladar el cementerio y limitar las edificaciones ANTONIO BOTÍAS Murcia Lunes, 26 febrero 2018, 12:13

Casi diez millones de euros, doce años de trabajos y la colaboración indispensable de las administraciones locales. Estas son las tres ideas que contempla el llamado Plan Director Castillo de Monteagudo, un estudio encargado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al estudio de arquitectos Fernando Cobos y que supone el primer paso para abordar la restauración de este sitio histórico.

El informe, al que ha tenido acceso 'La Verdad', establece como líneas prioritarias de intervención el «desescombro con supervisión arqueológica» en los laterales del castillo y otras próximas y el establecimiento de un «área de sondeos arqueológicos» sin descartar que, en caso de resultar positivos, se proceda a su excavación. En tercer lugar, el documento refiere la «demolición de estructuras modernas», también bajo la supervisión de expertos. Se refiere en este caso a los railes que permanecen tendidos hasta la cumbre y que quizá fueron empleados para la construcción del Cristo que corona el castillo. Igual suerte correrán, por ser adiciones al monumento, las dos escaleras que facilitan su acceso actual.

9,5 millones de euros es la cifra necesaria para la rehabilitación. 12 años hasta concluirla, si bien a partir del cuarto podrá visitarse. Estructura Recuperación de la puerta original, de paños de murallas y reconstrucción de bóvedas. Medio Ambiente Recuperación de huertos, acequias y albercas, frutales, chumberas y palmeras Competencias Corresponde al Ayuntamiento expropiar o permutar terrenos para protegerlos o abrir viales de acceso. Debe aceptar la cesión del castillo por parte del Estado. Entorno Creación de accesos más amplios y aparcamientos.

Por último, los arquitectos proponen «la demolición y retirada de restos» del monumento al Sagrado Corazón. No se refieren al actual, sino al que fue dinamitado -por cierto tras un acuerdo municipal- durante la Guerra Civil. Al parecer, como la estatua fue dinamitada aún permanecen «de forma parcial dentro de alguna de las salas abovedadas (parcialmente derruidas) en el recinto alto del castillo». De hecho, aunque el plan no lo menciona, la detonación del Cristo también afectó a parte de la antigua construcción medieval.

El plan señala que también debe protegerse el paisaje, incluso «la vista cruzada desde los miradores» del castillo de la Asomada

Expropiar el Castillejo

El plan advierte de que no se permitirán falsos históricos, esto es, reconstruir algo perdido o añadir elementos que nunca existieron, según la imaginación del arquitecto. Eso no impedirá que se reconstruyan algunas bóvedas derrumbadas «para garantizar su estabilidad».

De igual forma, al recinto se accederá a través de la puerta original en la muralla, que en algunas zonas será reconstruida en aras de la seguridad estructural. Entretanto, los expertos recomiendan al Consistorio que garantice «la vigilancia permanente» en el lugar histórico antes de comenzar los trabajos para evitar «el robo y destrucción vandálica».

El periodo de duración de los trabajos será de 12 años, aunque el plan propone varias alternativas o variantes en su proyecto según qué tareas se realicen antes. Una de las variantes supondría priorizar la consolidación sobre la rehabilitación y puesta en uso. Esta es la que defienden los redactores del plan «dada la situación tan delicada y peligrosa». Otra pasa por compatibilizar ambas cosas, lo que reduciría a ocho años la conclusión del proyecto.

El plan director señala que también debe protegerse el paisaje, incluso «la vista cruzada desde los miradores históricos» del castillo de la Asomada y de La Luz, al otro extremo del valle y sugieren ampliar el ámbito protegido «y limitar el impacto de las áreas de edificación». Los redactores señalan también su sorpresa porque el Castillejo, segunda gran construcción al pie de Monteagudo, siga siendo privado. «Es inexplicable que aún no sea público», advierten. Y proponen que el Ayuntamiento de Murcia «lo expropie directamente». Además, se abrirá una nueva carretera más amplia que unirá ambos castillos y permitirá que la maquinaria pesada necesaria para la restauración alcance la cima. Esta se sumará a otros dos nuevos caminos, uno perimetral y otro de aproximación.

Un nuevo camposanto

Aunque no se aconseja la eliminación del actual cementerio de la pedanía, el plan propone «su congelación, impidiendo ampliaciones y sugiriendo que se establezca un plan para un nuevo cementerio que poco a poco se construya».

El plan es igual de claro al establecer las actuaciones jurídicas que se necesitan abordar. Entre ellas figuraría la expropiación de terrenos para los accesos al castillo, tal y como señalaron los expertos «en la reunión mantenida con los técnicos del Ayuntamiento». Respecto al Castillejo se señala también la expropiación o permuta y, en los terrenos que lo rodean «incluso solo parcial para arbolado y dejarla como explotación privada de huertas y limoneros». De nuevo, advierten de que estas gestiones competen al Consistorio pues «al final del proceso el Estado será propietario solo de la roca del Castillo mientras que todos los terrenos y accesos serán de propiedad municipal».

Como conclusión, el plan destaca la necesidad de «la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Murcia, con la colaboración del Gobierno regional o no, aunque éste es competente en Patrimonio». Ese convenio no es baladí. De él dependen los plazos y modos de adquisición de terrenos, el planeamiento urbanístico a desarrollar, cuándo y cómo comenzará la obra y la cesión de propiedad o de uso del castillo, sobre el cual concluye el documento: «El Estado ya ha ofrecido al Ayto. el castillo y éste no lo ha aceptado».

Recuperar las acequias

El plan tampoco olvida las propuestas medioambientales, que pasan por la recuperación de «la red de canales y albercas», aunque remite al llamado Plan Especial del Sitio Histórico. Este plan, que debe desarrollar el Ayuntamiento, todavía es una incógnita. Zonas de frutales, chumberas y palmeras son, como no podía ser de otra forma, las especies que se proponen.

Respecto al tráfico rodado, la idea es que «se quede en las zonas de aparcamiento de media ladera o del entorno de acceso a la finca del Castillejo». Desde allí los visitantes se dirigirían hasta el «arranque del camino peatonal histórico» a bordo de un «microbús público».

Las intervenciones planteadas se pueden agrupar en diversos aspectos. El primero es la gestión a cargo del Ayuntamiento de Murcia, donde trabajan para la redacción de un Plan Especial del conjunto, tal y como requiere al tratarse de un BIC. Respecto a la conservación, hasta la fecha se han realizado trabajos de conservación muraria y se ha requerido a la Dirección General de Patrimonio desde el Gobierno Regional la intervención en el monumento. Para ello se destinaron 800.000 euros en los Presupuestos Generales del Estado 2016, cantidad condicionada a la redacción de un proyecto de restauración y éste, además, supeditado a la elaboración del Plan Director. El plan fue ofertado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España y se adjudicó a finales de diciembre de 2016.

La adjudicación se realizó el 20 de febrero de 2017 al equipo del arquitecto Fernando Cobos. Y la firma del contrato se ejecutó en marzo.