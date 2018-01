El PP regional dice que quien actúa como Roque Ortiz ya sabe dónde tiene la puerta Nacho Tornel, Alicia Morales, Rebeca Pérez, Susana Hernández y Mario Gómez, ayer, en la junta de portavoces extraordinaria, presidida por el alcalde, José Ballesta. / Vicente Vicéns / AGM El portavoz del grupo parlamentario, Víctor Martínez, se muestra más contundente que Ballesta, que no pide el acta al concejal y le disculpa sus excesos MANUEL MADRID Murcia Sábado, 20 enero 2018, 10:28

Las críticas a Roque Ortiz por alardear en una reunión del PP de prácticas caciquiles han caído en cascada en las últimas 48 horas. Pero el concejal de Fomento no ha dimitido. Ni tiene intención de hacerlo. El chorreo era esperable desde la oposición, que estrechó el cerco de las responsabilidades sobre el alcalde Ballesta, cuyas explicaciones ayer en la junta de portavoces extraordinaria no convencieron. De hecho, PSOE, Cs, Ahora Murcia y Cambiemos exigieron también la dimisión del alcalde por defender al edil. El PP regional fue menos tibio y elevó el tono.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, dejó claro el escaso apoyo que tienen para el gabinete de Fernando López Miras comportamientos que vinculan el partido a la gestión pública con métodos sospechosos: «Si alguien trabaja o pretende trabajar de esa manera, no tiene cabida en el PP -regional- y ya sabe dónde tiene la puerta».

Ballesta no escurrió el bulto en sus sucesivos encuentros con la prensa -por la mañana en el Obispado, por la tarde en la Casa Consistorial- y consideró un «exceso verbal» y un «error político» que Ortiz dijera ante compañeros del gobierno y del PP que muchos tienen trabajo en contratas «gracias al partido» y que podía gastar dinero «sin convocatoria pública». «Que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias -comentó Ortiz en el acto con los pedáneos-, que no se le olvide a la gente a la que le hemos conseguido un trabajo. Porque el que no se acuerda de las cosas es un marrano».

Chorreo de críticas al edil y al regidor, que no aprecia irregularidades ni maniobras extrañas

El munícipe disculpó a su primer teniente de alcalde escudándose en su «personalidad volcánica» y descarta que vaya a cesarlo o que él mismo vaya a abandonar su cargo. «No hay hecho irregular que se haya producido ni motivo de fondo o peso» y ninguna de sus palabras «se han traducido en hechos» o en maniobras «extrañas», apuntó Ballesta, a quien PSOE, Cs, Ahora Murcia y Cambiemos ven «cómplice» de orquestar y de favorecer una «red clientelar» que ha permitido la compra de votos a cambio de ofrecer empleos en contratas pagadas con dinero público.

López Miras dice que las palabras de Ortiz fueron una «equivocación»; la oposición coincide en que se ha destapado «una red clientelar»

Aunque Víctor Martínez valoró con gravedad los hechos reiterando que «no hay hueco» en el PP para comportamientos como los de Roque Ortiz, López Miras respaldó al equipo de Ballesta y dijo que no va a permitir que una «equivocación manifiesta» acabe empañando «una gestión magnífica». El diputado regional Jesús Cano insistió en que declaraciones de ese tipo «no tienen cabida en el PP regional ni nacional».

Ballesta respondió a esas palabras diciendo que el Grupo Municipal del PP toma sus decisiones «de manera independiente y autónoma», y declinó entrar «en ese juego de cloacas y catacumbas» de los partidos, aún reconociendo que no es exclusivo del PP. No obstante, el regidor subrayó que no ha advertido en Roque Ortiz «ninguna acción irregular ni extraña» en los dos años y medio de gestión, y tiene la completa seguridad de que tampoco se producirá en el año y medio que resta de mandato.

Las declaraciones de Roque Ortiz sobre los métodos a emplear este año para «vender» todo lo que está haciendo el PP -y lo que hacen otros partidos, PSOE y Cs, que gobiernan en las juntas de barrios y pedanías- animaron ayer el panorama político. Todos los partidos representados en el Parlamento se reiteraron en sus palabras de condena. El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, se mostró abochornado por cómo el PP plantea la licitación pública para 2018 y pidió a López Miras que destierre las prácticas caciquiles de su formación: «Es inmoral recurrir al clientelismo y comprar voluntades para aferrarse al poder». También habló de que es «inadmisible, una vergüenza» descubrir cómo piensa Ortiz fastidiar en 2018 a los alcaldes pedáneos que no son del PP.

El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, admitió sentir «bochorno y vergüenza» al constatar que, como en el caso del 3% de Cataluña, «tenemos un problema con la corrupción y las redes clientelares diseñadas para que el dinero público financie la compra de votos y voluntades», unas acciones que son, a su juicio, «mafiosas». Esa estructura «no solo existe en el municipio de Murcia, sino en toda la Región». Sánchez recordó que la reunión de Ortiz con los pedáneos contó con el número dos del PP, Miguel Ángel Miralles. «Ni él ni López Miras han movido por ahora un dedo, después de decir que iba a sacar a patadas a los corruptos, lo que nos demuestra que solo eran palabras vacías frente a prácticas mafiosas y corruptelas». Según Cs, «ahora conocemos cómo funciona -la trama clientelar-: yo te doy una concesión con dinero público, con dinero de todos los murcianos, y tú me votas».

Comisión de investigación

Óscar Urralburu, secretario general de Podemos, también habló de «práctica corrupta del Consistorio» con dinero público «para tejer una red clientelar». Dijo que las palabras de Ortiz «avergüenzan a todos los murcianos» y cree que «son la punta del iceberg de un 'modus operandi' que apunta a toda una trama del PP en la Región». Urralburu cree que la Fiscalía debe dilucidar si se trata de excesos verbales, como admite el propio alcalde de Murcia, y dirimir «hasta qué punto más que un exceso verbal se trató de una revelación con tintes de coacción». En este sentido, la portavoz municipal de Ahora Murcia, Alicia Morales, anunció, tras la Junta de Portavoces, que ha solicitado por escrito al alcalde la constitución de una comisión de investigación, presidida por alguien ajeno al PP, para aclarar cuánta gente está donde está gracias al PP, en cuántas concesionarias han conseguido trabajo afiliados al PP, qué concesionarias son esas a las que se refiere Ortiz, cómo piensa «fundir hasta el último céntimo», cuánto dinero tiene previsto gastarse «sin convocatoria pública para dar satisfacción» a los suyos, cómo van a tramitar las peticiones que no vayan por escrito oficial, cuántas cosas y de qué tipo harán «sin contar con nadie», y por qué Ballesta ni resopló al escuchar al delegado de Fomento.