«La reducción de terrazas afectaría solo a 13 locales» Equipo del restaurante Pura Cepa, en la plaza del Cristo del Rescate, que el próximo sábado no abrirá en protesta por los planes municipal / Edu Botella Cada vez más hosteleros se suman al 'persianazo' voluntario del sábado y ya hay 270 establecimientos, incluso de pedanías, que secundan la convocatoria | El Consistorio reitera que las medidas para restringir la superficie ocupada se dan en seis calles y que, en una primera fase, no se toca el entorno de Las Flores MANUEL MADRID Murcia Viernes, 4 mayo 2018, 11:49

La decisión del Ayuntamiento de crear tres zonas de especial protección acústica en el centro de Murcia ha puesto a los hosteleros en pie de guerra y la constatación de ese malestar es la convocatoria de un cierre masivo -más de 270 establecimientos echarán la persiana- este próximo sábado, coincidiendo con el festival WARM UP. El Consistorio dio en febrero la aprobación inicial a las tres zonas (Universidad-Alfonso X; San Lorenzo, Santa Eulalia y San Juan; San Pedro, Santa Catalina y Plaza de las Flores) donde, según recordaron ayer los ediles Jesús Pacheco (Promoción Económica) y Antonio Navarro (Urbanismo y Medio Ambiente) y dos funcionarios municipales (José María Martínez y Fuensanta Vizuete), se da la mayor concentración de locales de ocio en zonas residenciales. Los hosteleros consideran injustificado que solo se pretenda intervenir en estos entornos en lugar de realizar un análisis del ruido residual de la ciudad, y no entienden por qué se dejan fuera la avenida Libertad, Gran Vía, la plaza Circular, Glorieta, Trapería y Platería. Aquí hay, de partida, una primera discrepancia. Aunque no es la única.

El Gobierno local explicó ayer que dichas delimitaciones, con sus planes zonales y las medidas de carácter general y de carácter específico para reducir la contaminación acústica, no están aprobadas de forma definitiva. De hecho, las alegaciones presentadas por Hostemur, asociaciones de vecinos, No Más Ruido, Ecologistas en Acción, grupos empresariales y particulares todavía están en fase de estudio y serán debidamente contestadas. Los ediles Navarro y Pacheco indicaron ayer en un encuentro con la prensa que los hosteleros están creando «una alarma injustificada» porque todavía no se han aprobado de forma definitiva las ZPAE, por lo que, insistieron, hay mucho margen de maniobra para llegar a puntos comunes con la patronal de la hostelería y el ocio. La intención es que antes de final de año se llegue a un acuerdo que satisfaga a todas las partes (administración, hosteleros y vecinos), con el cumplimiento de la legislación ambiental como condición.

En las 40 calles incluidas en las tres zonas, según detallaron fuentes municipales, hay 60 terrazas autorizadas, y en seis calles se concentran los 13 establecimientos más problemáticos. En el primer año, a contar a partir de la aprobación definitiva, el Consistorio pretende reducir un 25% las mesas autorizadas entre las calles Enrique Villar y Puerta Nueva por la tarde y noche, y en la plaza Universidad, calle San Martín de Porres y Jacobo de las Leyes, por las noches. En la calle Saavedra Fajardo, a la altura de Plaza Beato Hibernón, se contempla la reducción del 25% de las mesas y veladores autorizados, y también en la calle Rambla, así como en el callejón junto al aparcamiento del Rincón de Pepe. Esas reducciones solo se aplicarían por las noches, según anotan estas fuentes, pudiendo mantener el mismo número de mesas y sillas de las terrazas durante el día. Las restricciones al espacio público ocupado, en una primera fase, no afectarían a la plaza de las Flores ni a su ámbito.

En general, según la Concejalía de Medio Ambiente, se han propuesto dos medidas restrictivas: el adelanto del cierre de las terrazas de la 1.30 a las 00.30 horas (afectaría a 60 locales y solo en el horario de las terrazas, no del establecimiento), y la reducción de mesas y sillas en terraza de un 25% («afectaría a 13 locales ubicados en seis calles», recalca el equipo de Ballesta). En cuanto a las medidas preventivas, se prevé la instalación de medidores para ver cómo evoluciona el nivel de ruido, la creación de la unidad de 'Policías de ocio' y de mediadores nocturnos, campañas de concienciación y la promoción de inspecciones, la mayoría, dice Navarro, a propuesta de Hostemur.

El Ayuntamiento hace gala de que la contratación y la ejecución de los mapas de ruido -el de ocio es el tercero que contrata- ha sido transparente y rigurosa, extremo que los hosteleros han combatido con un análisis firmado por un perito judicial valenciano que desmonta todos y cada uno de los pasos dados. Para Hostemur el diagnóstico del ruido -que en estas tres zonas a delimitar se superan los niveles de contaminación acústica- es erróneo porque el método y los resultados contienen fallos. El Consistorio respondió ayer que se han cumplido escrupulosamente todos los trámites, haciendo mediciones en continuo durante tres semanas, complementándolas con 3.600 mediciones itinerantes, evitando siempre días de especial afluencia a estos locales, como Nochebuena, Nochevieja o el Bando.

Disculpas de la Federación

«Estamos al principio del principio» del proceso, insistía Pacheco, que lamenta la precipitación de Hostemur a la hora de convocar el paro. Desde la patronal se informó de que ya hay más de 270 locales que se han adherido a la convocatoria, muchos de ellos de pedanías en solidaridad. La concentración de los hosteleros será el sábado, a las 12 horas, en la plaza de Santa Catalina. La Federación de Asociaciones Vecinales de Murcia, presidida por José Luis Marco, retiró ayer su calificativo de «convocatoria mafiosa» y lo atribuye a las prisas por lanzar una nota de prensa. «Consideramos que Hostemur no merece tal calificativo pues se trata de una organización de reconocido prestigio tanto por sí misma como por lo que representa. Pedimos disculpas por haber utilizado el término que consideramos impropio».

Pese a que hay margen para la negociación, lo cierto es que los hosteleros siguen adelante con el paro para evitar el «persianazo» permanente.