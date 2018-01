Reconocimiento a las protectoras en la bendición de San Antón

El calendario tiene para los devotos del mundo animal un sentido especial el día de San Antón, que todavía es motivo de corte de calles en el entorno de la ermita del siglo XVIII, frente al jardín de La Seda. El patrón de los animales fue festejado ayer con ladrido incesante e indistinguible. Tomados en brazos como bebés, los dueños de las mascotas -«cada vez acude menos gente», aprecian fieles de esta tradición- esperaban ser alcanzados por el agua bendita esparcida con el hisopo por don Jorge, el párroco de San Francisco Javier y de la ermita de San Antón. «¡Ya te ha llegado la bendición, te han echado bastante!», murmulló la cuidadora a una perra albina. «Tiene cara de cerdito», dijo a viva voz una niña, extrañada. «De cada 4.000 sale uno así», respondió, presta, esta experta, «me la iba a traer con gafas de sol, ya que tiene la visión y la piel sensibles».

La teoría de que los dueños y sus mascotas tienen parecido tanto en el físico como en la personalidad puede contrastarse rápidamente en una concentración como esta. Ángel Belmonte, feliz por su reciente designación por el Pleno del Ayuntamiento como Hijo Predilecto de Murcia, contaba que ha tenido tres perros en su vida. Le ha sobrevivido un pug o carlino, de nombre 'Carlos'. El industrial, con agilidad y sin que el gorro yeyé le baile en la cabeza, tomó el animal y se lo acercó a la cara para la foto: «Es una raza con origen histórico en China. Una alegría para mí. Antes tuve a 'Matías' y a 'Roberto'. Pero 'Carlos' piensa mucho y es inteligente. Los perros sienten, padecen y te dejan asombrado». Le pregunto si cuando se ha disfrazado de Papá Noel, el cánido ha mostrado alguna rareza o inquietud, y Belmonte se ríe: «Ellos saben quién soy por el olfato, vaya yo de Papá Noel o vestido de Lola Flores. ¡Ea!».

Sonrientes o tímidos

Merche Febrero -nombre real- vino a Murcia desde la Vereda de los Lucas (El Raal) con dos bichonas maltesas, 'Sira' y 'Luna'. «La madre lleva 16 bendiciones, no ha faltado ni un año. ¿Que si se nota? Ya lo creo que sí, espero que le venga bien a la hija ahora también». Rebeca Pérez, concejal de Juventud y portavoz del gobierno local, acudió a misa con su perra 'Canela'. José Antonio Ruiz Vivo, que apareció con la capa de caballero de la Real y Muy Ilustre Cofradía de San Antón, intercambió impresiones con Mario Gómez (Cs) entre el clamor. Selva, una chica boliviana de Santa Cruz de la Sierra, cargaba con dos chihuahuas, 'Matías' y 'Sofía'. El primero tiene dos años y la segunda, siete meses, pero es curiosamente mayor en tamaño -medio kilogramo más, aunque ninguno pasa de los dos-. «Lo que me encanta es que van a poder ser novios. Hay que esperar al tercer celo, como un año más, y la cría que tengan se la regalaré a una amiga. Me emociona ser abuelita y, sobre todo, que tenga todas estas bendiciones».

Sonrientes, temblorosos, tímidos y soletos. Los había todo tipo. Disfrazados hasta de Supermán, con chándal e incluso con falda. Ni gallos ni caballos ni fauna más agresiva. Los perros eran los reyes del mambo. Una tortuga, un gato y un conejo fueron la nota discordante. Don Jorge dio las gracias a las sociedades protectoras por su función, a la Facultad de Veterinaria, a los lugares de acogida, a la asociación de perros guía y a las administraciones por no faltar a la cita religiosa. «Los animales creados por Dios habitan el cielo, la tierra y los mares, compañeros del hombre y sus vicisitudes, salvados en las arcas de las aguas por Noé...».