Rebeca Pérez explica a los jóvenes el proyecto de soterramiento La concejal les animó a ser parte activa dentro del proceso de participación para dar forma a los 200.000 metros cuadrados que se van a recuperar MARÍA JOSÉ MONTESINOS Murcia Jueves, 19 octubre 2017, 02:20

Lo dijo y lo cumple: «Estoy dispuesta a explicar el tema del soterramiento a quien me lo pida». Ayer, de una forma más organizada, reunió en el Moneo a cientos de jóvenes, tanto a nivel particular como miembros de asociaciones, para despejar cuantas dudas e inquietudes quisieron plantearle. Cuánto mide de largo la pantalla, cómo quedaría la Estación del Carmen, qué usos se les va dar a los espacios que se creen, si la partida de dinero para soterramiento ha disminuido o por qué no se queda el AVE en Beniel fueron algunas de las preguntas que los chicos y chicas formularon.

Rebeca Pérez, que además de concejal de Juventud y Cooperación es portavoz del Grupo Municipal del PP, no se ha perdido las reuniones con los técnicos de Adif y ha recorrido a pie el espacio que separa Beniel de las vías, defiende que el Ayuntamiento de Murcia no puede aceptar que el AVE se quede en Beniel. Volvió a asegurar que las pantallas estarán solo de forma provisional y, además, quiso hacer partícipe a su joven auditorio del proyecto. Les alentó a que sean parte activa dentro del proceso de participación que debe dar forma a los más de 200.000 metros cuadrados que la ciudad va a recuperar.

Rebeca Pérez no es la única concejal que estos días se desvive en dar explicaciones a los vecinos. El Ayuntamiento está llevando a cabo un proceso de explicación y difusión para acercar a todos los vecinos del municipio la realidad de las obras del soterramiento de las vías del tren, que debe poner fin a la división de los barrios del sur de la ciudad.

Manifestación estudiantil

Por otra parte, ayer, varios cientos de estudiantes de institutos de Murcia y de la Universidad participaron en la manifestación en apoyo a la Plataforma Pro Soterramiento y los vecinos afectados por las obras del AVE convocada por el Frente de Estudiantes. La concentración partió de la puerta del Ayuntamiento y se dirigió a las vías en el paso a nivel de Santiago el Mayor. Al llegar a la plaza de Camachos, los participantes corearon lemas como «¡Vecino, despierta. El AVE está en tu puerta!» y «¡No nos mires, únete!».

El portavoz del Sindicato de Estudiantes de la Región de Murcia, Iván Camino, justificó la convocatoria de esta manifestación «ante la necesidad de realizar algo mucho más masivo, para visibilizar a la Plataforma Pro Soterramiento y toda su lucha, y para denunciar también toda la represión policial que se ha vivido en las vías». También expresó su desacuerdo con unas obras que «partirían a Murcia en dos»

La convocatoria de la manifestación transcurrió de forma paralela a una convocatoria de huelga en Educación de la ESO, desde tercero de la ESO hasta segundo de Bachillerato y con la participación también de estudiantes universitarios.