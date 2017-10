El puente de los tropiezos Desperfectos en la moqueta del puente de Vistabella. / V. Vicéns Los vecinos, indignados, claman por una solución definitiva a las caídas que produce la moqueta rota de la pasarela de Vistabella MARÍA AGUILAR MURCIA Miércoles, 18 octubre 2017, 02:12

A pesar de que el Puente de los Peligros se encuentra unos cientos de metros más adelante, el de Vistabella bien podría robarle el nombre por la cantidad de caídas y tropiezos que lleva causados entre los muchos viandantes que lo cruzan a diario. Diseñado por el famoso arquitecto Santiago Calatrava, este viaducto se inauguró hace diez años con un vistoso pero peligroso suelo de cristal que hacía que los peatones se resbalaran cuando caían apenas unas gotas. Para poner solución a este problema, el Ayuntamiento de Murcia cubrió el suelo con una moqueta antideslizante. Pero en lugar de solucionarlo, esta medida ha provocado más tropiezos y caídas al arrugarse y romperse la alfombra por el uso.

Pese a las quejas y denuncias de algunos usuarios, el Ayuntamiento no ha dado aún una respuesta a estas demandas ni a la exigencia del Grupo Municipal Ahora Murcia de que se busque una solución al «pésimo estado» de esta moqueta. La portavoz, Alicia Morales, asegura que han informado al alcalde Ballesta por escrito de esta situación hace ya cinco semanas, sin obtener respuesta alguna. Morales señala, también, que este problema, «además de provocar molestias e incluso caídas en los viandantes, puede derivar en denuncias al Ayuntamiento, un problema añadido que no se debe permitir, ya que podría suponer un menoscabo de las arcas municipales motivado por la pasividad inaceptable del Consistorio».

Por su parte, el concejal de Fomento, Roque Ortiz, aseguró que los técnicos municipales están trabajando en encontrar una solución permanente que evite los resbalones y que la pasarela se reparará en las próximas semanas.

ASÍ LO VEN Dolores Balanza Enrique García Patrocinio Díaz Pedro Roth

El edil respondió a la portavoz de Ahora Murcia preguntándole si «sabe el tiempo que conlleva la contratación y ejecución de estas actuaciones», y añadió: «¿O quieren que lo hagamos con fallos administrativos para que después tengan excusa para denunciarlo a la Fiscalía o a los medios de comunicación?».

Mientras que los técnicos trabajan para buscar una posible solución al mal estado de la pasarela, los viandantes siguen encontrándose a diario con una moqueta prácticamente destrozada. Las quejas, por su parte, son cada vez más un comentario habitual entre los usuarios. «Una vecina mía se cayó y se rompió la pierna y el Ayuntamiento todo lo que le dijo fue 'si vienen los de Alcantarilla no saben cómo está el puente, pero ustedes que pasan todos los días saben cómo está, ¿por qué tropiezan?'», explicó, indignada, Patrocinio Díaz, vecina de la zona y usuaria habitual de esta pasarela.

Carmen Moreno, otra de las murcianas que pasa a diario por el puente de Vistabella, asegura haber sido testigo de varias caídas y subraya el peligro que ha supuesto esta construcción desde el principio. «El otro día se cayó una mujer en uno de los bordes. Yo me he resbalado alguna vez cuando no estaba la moqueta, cuando era de cristal, y una vez me tuve que agarrar a la barandilla porque me caía de cabeza», comenta mientras avanza sorteando las roturas en la cubierta del puente.

Otros residentes, además, denuncian la pasividad del Ayuntamiento con el mantenimiento y señalan que hace tiempo que nadie se pasa por la zona para adecentar la moqueta y estirarla a fin de evitar las tan temidas caídas. «En Bilbao hay un puente como este y tiene unas bandas adhesivas gruesas para que la gente no se resbale, porque además esta moqueta vale mucho dinero para el rendimiento que da», dice Ángel, vecino y usuario habitual del puente. Este murciano, especialista en alfombras, también dudaba de la idoneidad de la moqueta: «Este material es muy caro y no sirve para estar aquí porque con el calor se dilata y lo estiran, entonces llega el invierno, se encoge y se rompe. Es una barbaridad».

«Paso todos los días dos veces y es horrible, y antes con el cristal resbalaba como un demonio»

«Habría que cambiar la moqueta por algo que durase mucho más, porque está ya destrozada»

«Tengo dos vecinas que se han caído y el Ayuntamiento no ha querido saber nada de ellas»

«Paso pocas veces por aquí pero el puente está fatal, aunque con la alfombrilla creo que ha mejorado»