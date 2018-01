PSOE, Ahora Murcia y Cambiemos siguen apostando por la moción de censura Susana Hernández, Alicia Morales y Nacho Tornel. / V. Vicéns / AGM Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Murcia, exceptuando Cs, valoran como «obligada» la dimisión de Roque Ortiz, pero creen necesaria la salida del PP del Gobierno municipal para «abrir cajones» EFE Martes, 23 enero 2018, 22:08

Los representantes de PSOE, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia valoraron en la tarde de este martes como «obligada», aunque «insuficiente», la dimisión de Roque Ortiz como concejal del Ayuntamiento de Murcia e insistieron en la necesidad de sacar adelante una moción de censura.

Así, el Grupo Municipal Socialista afirmó tras conocer dicha renuncia que esta "era necesaria por una cuestión de ética, pero que es insuficiente porque sus palabras destapan la caja de los truenos y evidencian que la forma de gobernar del PP".

Según los socialistas, tal forma de gobernar "se basa en hacer favores a cambio de votos, una forma de funcionar que el alcalde, José Ballesta, no ha querido eliminar de su gobierno, por tanto, esta dimisión no resuelve el problema de fondo".

Por tanto, para el Grupo Municipal, con la dimisión de Ortiz, "no se soluciona la gravísima sospecha que pesa en el Ayuntamiento de Murcia, en el que se hace urgente abrir cajones y despejar cualquier duda acerca de prácticas clientelares y que podrían ser constitutivas de delito".

"Roque Ortiz es solo la cabeza de turco, ha sido el vocero, pero el daño lo está haciendo el PP al completo desde hace 23 años y en una institución como es el Ayuntamiento que representa a casi medio millón de ciudadanos", añadió.

"Nuestra responsabilidad es restaurar la credibilidad en esta institución, que seguirá deteriorada pese a la dimisión del concejal", concluyó el PSOE.

Ahora Murcia: «La corrupción del PP no empieza y acaba en este edil»

Por su parte, Ahora Murcia consideró que la marcha de Ortiz "no es suficiente", ya que "la corrupción del PP no empieza y acaba en este edil", por lo que es necesario "una moción de censura que saque al PP del poder y garantice la salud democrática en nuestro municipio".

Morales afirmó que "PSOE y Cs no pueden conformarse con esta dimisión, y deben dar los pasos necesarios para que el PP salga del gobierno", según informaron fuentes de esta formación política.

Insistió en que "la responsabilidad afecta al conjunto del Partido Popular de Ballesta", y consideró "imprescindible un proceso de regeneración democrática en el municipio, por lo que defendemos que el camino que la oposición municipal debe seguir es el de la moción de censura".

Ahora Murcia consideró igualmente que "ha de investigarse hasta el fondo la trama y las redes clientelares que el PP supuestamente ha creado en nuestro municipio". Por ello, recuerda que registró el pasado viernes la petición de que se cree en el Consistorio una Comisión de Investigación, y ha presentado este martes a los grupos de la oposición una moción de urgencia para la creación de esta comisión, para llevarla de forma conjunta al Pleno del próximo jueves.

La moción de urgencia establece que la Comisión de Investigación sea convocada en un plazo de 15 días para, además de "abordar los hechos reflejados en las grabaciones de Roque Ortiz, analizar la contratación de obras por parte del Ayuntamiento de Murcia y las relaciones con las empresas concesionarias, así como la selección del personal en las mismas".

Cambiemos: «No hablamos de cambiar una pieza por otra»

En la misma línea, el portavoz de Cambiemos Murcia en el Ayuntamiento de Murcia, Nacho Tornel, calificó de "decisión lógica y obligada" la decisión de Ortiz, pero consideró está lejos de contribuir a la "regeneración democrática que necesita el Ayuntamiento", para lo que es imprescindible "formar un nuevo gobierno a través de una moción de censura".

Tornel indicó que esta dimisión "soluciona el problema" al Partido Popular, pero no al Consistorio ni a la ciudadanía. "Se trata de un paso de carácter personal, no de un cese mandatado por el alcalde, lo que pone en duda la intención de este por erradicar el modelo de gestión sobre el que escuchó sin inmutarse y que aún no ha desacreditado puesto que lo considera un 'exceso verbal'", señaló Tornel.

El portavoz de Cambiemos Murcia insistió en que la necesidad de un nuevo modelo de gestión, que deje atrás al verbalizado por Ortiz en las grabaciones, "sigue vigente y solo es posible con un proyecto político distinto" y, en este sentido, ha interpelado al resto de grupos a actuar "con responsabilidad".

"No hablamos de cambiar una pieza por otra porque de ser así el PP seguirá haciendo lo mismo que ha hecho durante años", aseguró Tornel.