PSOE, Ahora Murcia y Cambiemos se dan un mes para presentar una moción de censura y desbancar a Ballesta Los ediles de la oposición tras abandonar la comisión de Pleno de Infraestructuras. / Vicente Vicéns / AGM Los tres grupos dependen de Ciudadanos para forzar un cambio de gobierno aunque Mario Gómez dice que espera que Ballesta sea responsable y el edil Ortiz sea apartado de su puesto MANUEL MADRID Murcia Lunes, 22 enero 2018, 14:32

Los grupos de la oposición consideran "una provocación" que Roque Ortiz haya presidido la comisión de Pleno de Infraestructuras, ya que esperaban que fuera otro edil del PP quien reemplazara al titular de Fomento tras el revuelo suscitado con sus arengas a los pedáneos. El PP ha críticado que los ediles se hayan levantado justo después de constituirse la comisión para, según la portavoz popular Rebeca Pérez, cobrar la dieta correspondiente.

La socialista Susana Hernández ha lamentado las ganas que tiene el equipo de Ballesta de "enmierdar" el asunto y ha aclarado que los ediles liberados, como es su caso y el de la mayoría de presentes en dicha comisión, no cobran por la asistencia a comisiones y que sólo los no liberados lo hacen (400 euros). Hernández anunció que su partido apoya la presentación de una moción de censura, que Ahora Murcia y Podemos esperan que dé sus frutos en el plazo de un mes, según indicaron Alicia Morales y Óscar Urralburu. "Si en un mes no se ha producido se habrán frustrado las expectativas de cambio", indicó Urralburu. Morales confía en que cuanto antes se ponga en marcha la comisión de investigación para acabar con "cualquier sombra de sospecha".

Cambiemos Murcia también está por la labor de que de produzca un cambio de gobierno "no porque nos guste hacer una colección de trofeos sino para que haya un cambio radical de trabajo en las formas de trabajar", enfatizó Nacho Tornel.

El PSOE se ha ofrecido a presentarla con su firma y proponiendo a su portavoz como alcaldesa "para acabar con prácticas que pueden ser constitutivas de delito" y convertir el Ayuntamiento en "una institución transparente". Pero para ello es necesario tener 15 firmas y solo con los apoyos de PSOE (6), Ahora Murcia (3) y Cambiemos Murcia (3) es insuficiente, ya que necesitarían al menos el apoyo de Ciudadanos (4).

El portavoz naranja, Mario Gómez, reitera que su partido espera que el PP actúe y mueva ficha y haga dimitir a su titular de Fomento y espera que alargue más el momento de hacerlo. Ciudadanos dice que la corrupción es la única opción que descarta, pero confía en que Ballesta sea responsable y aparte a Ortiz por apuntar a la compra de votos, por lo que de momento no parece dispuesto a apoyar una moción de censura sino a que haya cambios en el grupo.

El PP quiere retornar a la normalidad, según Rebeca Pérez, "porque lo primero es resolver los problemas de los ciudadanos" e insiste en que Roque Ortiz ya ha pedido disculpas por unas declaraciones que admite que fueran un "error político".

Plante de la oposición a Roque Ortiz

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Murcia (PSOE, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia) abandonaron en la mañana de este lunes la Comisión de Pleno de Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales porque la presidía el concejal del PP Roque Ortiz, que está en el ojo del huracán por sus declaraciones en un acto ante pedáneos a los que recordó que hay mucha gente colocada en concesionarias y que quien se olvide de eso es "un marrano".

La oposición ya exigió la semana pasada tanto la dimisión de Ortiz como del propio alcalde Ballesta por ampararle. El PP regional manifestó el viernes a través de su portavoz, Víctor Martínez, que comportamientos así no tienen cabida en el partido y que ya sabe el edil dónde está la puerta.

Esto va a ser la tónica de la oposición mientras el titular de Fomento siga en su puesto, un plante que se podría repetir el jueves en el Pleno ordinario de enero. Solo los representantes del PP se han quedado en la comisión.

Solo Ciudadanos responde a la llamada de Ballesta

Ni PSOE, ni Ahora Murcia ni Cambiemos Murcia. Solo Ciudadanos ha respondido a la convocatoria ordinaria de junta de portavoces de los grupos de la Corporación de Murcia, a la que han asistido únicamente los representantes del PP y de Ciudadanos, presidida por el alcalde Ballesta. La portavoz popular, Rebeca Pérez, ha incidido en que como estas reuniones no son tampoco remuneradas el resto de partidos han preferido eludir sus obligaciones pese a que se iban a tratar asuntos importantes.

El portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, reitera que es condición sine quanon que el edil Roque Ortiz sea apartado si el Gobierno de Ballesta quiere que siga funcionando el Ayuntamiento. Espera que su petición sea atendida y no haya que reiterarla en aras a la democracia y el buen gobierno.

En la junta de portavoces el alcalde ha informado sobre el borrador de presupuestos para 2018, sobre la última sentencia que afecta a los trabajadores del Museo Gaya y sobre la fuera ordenanza municipal de Atención Domiciliaria, que introducirá novedades en cuanto a la asistencia a personas dependientes de forma temporal.