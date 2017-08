El PSOE insta al PP a buscar soluciones «definitivas» para despejar las dudas sobre Joven Futura

La portavoz municipal del PSOE y secretaria de la agrupación socialista Murcia Norte, Susana Hernández, pidió ayer al edil de Urbanismo, Antonio Navarro, que ponga sobre la mesa una solución «definitiva» para resolver el entuerto legal de Joven Futura y aseguró que el PSOE no será un obstáculo para despejar las dudas que tienen los 3.000 vecinos de la urbanización. «Nadie va a tirar los bloques ya construidos sobre un suelo que no era el mejor ni el apropiado, como ya dijimos en su momento. Pero ha pasado un año desde la sentencia judicial que tumbó el plan parcial y todo sigue igual. Es el PP el que gobierna y el que tiene que aportar una solución a un problema que no han generado los vecinos».