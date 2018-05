El PSOE denuncia que no hay aceras en muchas calles de pedanías de Murcia Javalí Viejo, Algezares, Beniaján y Los Dolores son algunas poblaciones donde el grupo municipal socialista ha visitado para comprobar esa deficiencia EFE Jueves, 17 mayo 2018, 17:49

El PSOE de Murcia ha denunciado hoy la ausencia de aceras en muchas pedanías, lo que supone un riesgo para los peatones, y ha exigido al Gobierno local que lo remedie.

Tras visitar algunas de esas poblaciones, como Javalí Viejo, Algezares, Beniaján y Los Dolores, la portavoz municipal socialista, Susana Hernández, y la concejala Maite Espinosa han hablado del «riesgo de ser atropellado» para el peatón que circulan por calzadas o arcenes.

La portavoz ha lamentado que el consistorio no solo no solucione este problema, sino que además no autorice a las juntas municipales a construir las aceras necesarias.

La edil ha puesto algunos ejemplos significativos donde son una reivindicación histórica, como la carretera MU-560 que une Molina de Segura con Alcantarilla a su paso por Javalí Viejo, una zona muy transitada por peatones de 1,5 kilómetros de los que la mitad carecen de aceras.

En Algezares, su junta municipal reclama desde hace dos década aceras en la avenida de La Alberca, que une Algezares con Santo Ángel, alrededor de 300 metros también muy transitados por peatones por un arcén de apenas un metro.

En Los Dolores, la demanda se da en la avenida Región Murciana, la antigua carretera que va a Beniaján, con unos 100 metros en los que hay casas muy cercanas a la calzada y donde jamás ha existido una acera.