Ni proyecto ni fecha para poner fin a la congestión en las rondas

«No sé quién habrá diseñado esos carriles». «Por ahí no pasan bicis». «Nos quitan un carril de coches para que transiten bicis que no se ven». Son opiniones que se repiten en torno al carril bici de las rondas de circunvalación. A pesar de que hace meses que el Ayuntamiento reconoce que se van a tomar medidas, los anuncios no acaban de concretarse en medidas para recuperar el tercer carril para los vehículos a motor. El concejal Antonio Navarro reconoce que hay que realizar un proyecto, que aún no se ha redactado. Lo que hay son pivotes de caucho y se volverá a señalizar la carretera y moverán elementos de separación. «No es un carril bici permanente porque lo que se hizo es incorporar un carril bici en la calzada, pero hay que hacer un proyecto desde el área de Infraestructuras -dependiente de la Concejalía de Fomento, que tras la dimisión de Roque Ortiz está a la espera de que formalice la remodelación del equipo de gobierno anunciada por el alcalde Ballesta- porque son bastantes kilómetros».

Navarro reiteró ayer que cuando asumió las competencias de la Oficina de la Bicicleta en enero de 2017 el proyecto de las rondas ya estaba en Contratación. Hasta entonces este servicio dependía de la edil de Tráfico, Lola Sánchez, y en los últimos años hasta cinco concejales diferentes gestionaron los planes para conectar con bici el centro con la periferia. «Yo lo heredé, ya estaba aprobado cuando yo llegué, y esa infraestructura necesita cambios», sostiene el edil Navarro, convencido de que las prioridades son que los carriles que se proyecten consigan que la bici se integre en la ciudad. En el caso de las rondas, se han realizado informes semanales de Tráfico para detectar los problemas que existen y que requieren de medidas para recuperar el tercer carril para los automóviles, ya que está sobredimensionada la superficie destinada al paso de las bicicletas en ambos sentidos -14 kilómetros-.

No será un proyecto costoso, según Navarro, ya que no hay que actuar sobre el firme, sino cambiar la señalización. Además, se han tomado medidas ya, reduciendo el carril bici hasta los 1,70 metros recomendados en la confluencia con las rotondas, que son los puntos más conflictivos. «Mi prioridad no es hacer carriles bici en las rondas, sino integrarlos en el centro y unir norte y sur», incide el edil, que reitera que el carril bici debe ser una infraestructura útil y que, desde que está al frente de esta responsabilidad, su apuesta es la de actuar sobre la ciudad consolidada, revisando, si es necesario, los aparcamientos en superficie. Navarro desconoce cuánto se llevará a efecto, y espera que se le dé la máxima prioridad. En el Observatorio de la Bicicleta, de hecho, este proyecto era precisamente el menos urgente y demandado, pero fue el primero que, inexplicablemente, acabó ejecutándose.