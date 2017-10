Proyección especial en memoria de José Fuentes y del maestro Castaño José Castaño y José Fuentes en una foto de archivo de 2015. / Javier Carrión/ AMG La Filmoteca acogerá el primer aniversario del documental 'La Cárcel Vieja habla' en honor a estos dos presos del franquismo fallecidos M. A. MURCIA Martes, 17 octubre 2017, 01:50

La Filmoteca Regional proyectará el próximo lunes -a las nueve y media de la noche- el documental 'La Cárcel Vieja habla', que narra la historia del histórico edificio ubicado en pleno centro de la ciudad. Sus autoras, Blanca Pérez de Tudela y Jeanette Conesa, han querido aprovechar esta fecha para organizar una proyección en memoria de dos de sus protagonistas: José Fuentes y José Castaño, fallecidos ambos este verano.

Este documental recuperó la historia de la Cárcel Vieja centrándose en su etapa de mayor actividad: el franquismo. Para ello contó con las voces de los pocos presos que aún podían compartir su experiencia con el público. El histórico socialista José Fuentes y el maestro Castaño fueron las principales voces de la narración. Las autoras del documental han querido dedicar el primer aniversario del filme a honrar su memoria.

«Para nosotras es una forma de cerrar una etapa. Cuando realizamos las entrevistas éramos conscientes de la importancia que tenía todo aquello que nos estaban contando. Ahora que no están con nosotros, somos conscientes del gran regalo que nos hicieron con sus testimonios», asegura Jeanette Conesa. «La memoria directa y las vivencias particulares pendían de un hilo. Era ahora o nunca. No quedaban apenas expresos con vida. Por suerte, tanto Fuentes como Castaño quisieron recibirnos y compartir con nosotras y con todos ese pedacito de historia de la Región. Por eso decimos que no dejaremos jamás de estar agradecidas», comenta por su parte la periodista Blanca Pérez de Tudela.

En el memorial se podrán visualizar algunas imágenes inéditas de las entrevistas a Fuentes y Castaño que las autoras han preparado, además de poder adquirirse por primera vez en DVD tanto el documental como las entrevistas.