La Policía Local intenta cercar a los gorrillas con 264 sanciones en un mes Un gorrilla en el barrio Infante Juan Manuel, frente al hospital Quirón. / Juan Carlos Caval Las detenciones por infringir la Ley de Extranjería se producen en un 5% de los casos en los que los agentes requieren la identificación a los aparcacoches MARTA SEMITIEL Murcia Jueves, 1 febrero 2018, 03:22

A mediodía, un policía local regula el tráfico en el aparcamiento del Malecón. Mira a los gorrillas desde lejos y asegura que no es efectivo denunciarlos «porque no tienen nada que perder. Son sanciones que al final no se cobran. Les da igual. Los denuncias y siguen haciéndolo», dice desde el anonimato. A pesar del escepticismo de los que opinan como él, la Policía Local se ha propuesto acabar con el negocio de los gorrillas que se reparten por la ciudad a base de denuncias. Prueba de ello son las 264 sanciones interpuestas durante el mes de enero a las personas que realizan esta actividad, 13 de las cuales se produjeron durante la noche del pasado lunes al martes.

La cifra casi duplica la media de 2017, ejercicio en el que se registraron unas 144 al mes, que sumaron un total de 1.704 denuncias por infracciones de tráfico y 26 por desobediencia, según recoge un informe elaborado por la Policía Local a petición de 'La Verdad'. El perfil de las personas que ejercen esta actividad es el de un hombre extranjero de entre 20 y 40 años. En ellos, las procedencias que más se repiten son subsaharianos, marroquíes, argelinos e inmigrantes de países del este de Europa.

La mayoría de denuncias se realizan en base a la normativa de tráfico, que en su artículo 121 prohíbe a los peatones «transitar por la calzada existiendo zona peatonal practicable». La multa asciende a 80 euros en esos casos. Si el gorrilla reincide en su circulación por la calzada, la Policía le advierte de que podría incurrir en una infracción por desobediencia, recogida en el artículo 36.6 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y cuya sanción asciende a los 601 euros. El documento destaca que solo un 5% de estos aparcacoches acaban siendo detenidos por una «supuesta infracción a la Ley de Extranjería» al carecer de documentación.

El Malecón, el Auditorio Víctor Villegas y el Palacio de Deportes figuran entre las zonas más conflictivas

Las multas pueden alcanzar los 600 euros si los infractores son reincidentes

Los vecinos afectados

El operativo dedicado a la vigilancia de la actividad que realizan estas personas se intensifica en aquellas zonas en las que se repiten las quejas con motivo de amenazas o intimidación hacia los usuarios de la vía. Las más conflictivas suelen ser el aparcamiento disuasorio del Malecón, el del Auditorio Víctor Villegas y los alrededores del Palacio de Deportes, en los que se aglomeran gorrillas durante los días de eventos, conciertos, congresos y los jueves con motivo del mercado semanal.

María Teresa Rosell aparca desde hace tres meses en el disuasorio del Malecón. Llega con su coche a las nueve de la mañana y se va sobre las tres de la tarde, pero no da «ni un duro» a los gorrillas. «A veces me siguen corriendo detrás del coche o esperan a que me baje y les dé dinero, pero no les hago caso. A parte de eso, la verdad es que nunca he tenido ningún problema», relata. Otros usuarios, en cambio, sí dan propina «por miedo a que le hagan algo al coche», como Mariano Galián, otro habitual de este estacionamiento.

Santa Joaquina de Vedruna

Aunque no se recogen en el informe de la Policía Local, también hay otros lugares en los que proliferan estos aparcacoches. Como la calle Santa Joaquina de Vedruna, en la que son frecuentes los desperfectos producidos en los vehículos por parte de los gorrillas insatisfechos con la propina de los usuarios de la vía.

María Luisa Lao acude con frecuencia a un dentista situado en esa calle. Hace un mes que le pincharon una rueda de un navajazo y le rompieron un espejo del coche. «Fue por la tarde. Por las mañanas no he tenido ningún problema. No denuncié porque no sabía quién había sido. Y la broma me costó más de 150 euros», afirma. Según esta usuaria de la zona azul, «el Ayuntamiento debería poner más vigilancia en las calles, igual que lo hace para revisar si hemos pagado el tique».