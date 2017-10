La Policía acusa de desobediencia y desorden público a dos militantes de Podemos José Coy a su salida de la Comisaría de Policía, este miércoles. / Guillermo Carrión / AGM José Coy y Arcadio Martínez declaran en la comisaría del Carmen en calidad de investigados no detenidos por los sucesos de Torre de Romo el pasado día 3 de octubre MANUEL MADRID Murcia Miércoles, 11 octubre 2017, 18:42

La Policía Nacional tomó este miércoles declaración a Arcadio Martínez, concejal de Cambiemos Alcantarilla, y a José Martínez Coy, activista social y militante de Podemos, por los sucesos acaecidos en la calle Torre de Romo el pasado día 3 de octubre. Según fuentes policiales, se les imputa un delito de desobediencia y desorden público. Ambos fueron citados esta mañana en calidad de investigados no detenidos.

Martínez y Coy participaron en las protestas contra la detención de un joven en un portal tras resistirse a ser identificado. Un tumulto de gente se arremolinó en torno a los efectivos que tenían al joven retenido, y al intentar meterlo en un vehículo policial varias personas se abalanzaron sobre el capó, rodando por el suelo. Posteriormente se registró otro incidente entre un manifestante y un agente que resultó con un detenido con una brecha en la cabeza. Coy afirmó tras declarar en la comisaría del Carmen, donde fue aplaudido por un grupo de compañeros y vecinos, que su actitud no fue violenta y que intentó mediar y no jaleó a los agentes. La policía entregará sus diligencias al juzgado, que tendrá que decidir si hubo o no delito.