La Plataforma Pro Soterramiento dice sufrir «represión» y critica el uso de las instituciones para intereses «sectoriales» EP Murcia Lunes, 12 febrero 2018, 16:56

La Plataforma Pro Soterramiento emitió este lunes un comunicado en el que denuncia públicamente estar sufriendo "represión institucional" y reprocha la utilización de esas instituciones públicas "para intereses sectoriales o de partido, como es una llegada del AVE a la estación de El Carmen sin soterramiento", algo que "pocas veces había sido tan evidente como en estos momentos".

La Plataforma critica la situación "insostenible" por parte de quien "no tiene inconveniente en jugar con fuego con unos vecinos que este lunes cumplen 155 días de movilización pacífica", y acusa a "un delegado del Gobierno que llegó a su cargo con un ánimo censurable como mínimo, pues lejos de buscar y promover una pacificación de la sociedad regional, está logrando una crispación social peligrosamente alimentada desde su puesto".

En este sentido, critica que la "información parcial, el falseamiento de los hechos, las promesas incumplibles, la manipulación social nunca se habían dado en la dimensión en que la estamos viviendo", pero estima que "lo más grave es cómo desde el partido del gobierno y sobre todo desde la Delegación del Gobierno, en este momento, se está abonando la crispación social".

A su juicio, "no solo no se está haciendo nada para apaciguar un ambiente social encrespado por la ejecución de una obra que va a traer la división de la ciudad y por la que han salido a las calles más de 50.000 ciudadanos, sino que se está abonando el estrés, la crispación, el enojo, la irritación, la violencia en suma".

Además, reprocha que "ningún cauce se ha abierto para el diálogo, la negociación o el encuentro". Es más, lamenta que "se han cerrado los que estaban abiertos, como la Comisión de Seguimiento de las obras del AVE".

Pero el "colmo" para la Plataforma ha sido "el recurso ilegítimo de llegar a compararnos con la propia organización terrorista ETA, con lo que supone de agravio a las víctimas del terrorismo y a nuestros propios vecinos hecha por miembros del gobierno regional". La Plataforma se pregunta "hasta dónde vamos a llegar" y "cuál es el verdadero objetivo de esta provocación".

"Por lo que estamos sufriendo en el entorno de las obras de la llegada del AVE en superficie, podemos asegurar que se nos trata como si fuéramos terroristas, a un movimiento ciudadano pacífico y no violento que lleva ya 155 días de lucha pacífica en el entorno de unas obras carentes de legitimidad", según la Plataforma, que reconoce que "no se habían atrevido a verbalizarlo como ha hecho consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, que ha demostrado gráficamente cuál es el talante de nuestro gobierno regional".

Y todo ello después de que esta Plataforma "ha condenado tan pronto tuvo conocimiento las últimas explosiones de explosivos caseros el pasado sábado, que no benefician a nadie pero que a quien más perjudican es a la línea histórica no violenta de lucha ciudadana por el soterramiento que ya se encamina a treinta años de existencia", señala la Plataforma "como ha hecho en cada uno de los casos porque nuestro camino es la paz, la ley y la no violencia".