La Plataforma Pro Soterramiento se concentrará el 3 de febrero ante la Delegación

La Plataforma Pro Soterramiento ha convocado una concentración ante la Delegación del Gobierno para el sábado 3 de febrero, a las 17.30 horas, bajo el lema «Fomento, ¡Escucha! Murcia ha decidido: No al AVE en superficie!».

El portavoz vecinal Joaquín Contreras explica que uno de los motivos de la concentración es pedir la dimisión del delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, «por sus declaraciones que faltan a la verdad». Contreras asegura que «Bernabé mantiene que los tres implicados en los actos de sabotaje del AVE son miembros activos de la Plataforma, cuando eso no es cierto porque nuestra estrategia es la lucha pacífica y no violenta».

Otro de los argumentos que les lleva a convocar la concentración es que tanto el presidente de Adif, Juan Bravo, como el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, «señalaron que la redacción del proyecto de soterramiento de la estación estaría para finales de 2017, y ya está acabando el mes de enero, y no hay proyecto de la siguiente fase». La Plataforma incide en la necesidad de que se cumpla el convenio de 2006, que no prevé la llegada en superficie del AVE y mantiene la llegada, de forma provisional, a la estación de Beniel. Contreras pide que se reúna la comisión de seguimiento, que no lo hace desde el 16 de noviembre.