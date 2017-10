La Plataforma fletará entre 15 y 20 autobuses para la protesta del día 28 en Madrid MANUEL MADRID Murcia Martes, 17 octubre 2017, 03:19

La Plataforma Pro Soterramiento espera fletar entre 15 y 20 autobuses para la manifestación que está organizando por las calles de Madrid, prevista para el sábado 28 de octubre. Partirá desde la plaza de Colón y concluirá en los Nuevos Ministerios, donde está la sede de Fomento, ante la que protestarán por llevar el AVE en superficie a Murcia cuando la Plataforma entiende que puede esperar en Beniel mientras se construye el soterramiento. El portavoz del movimiento vecinal, Joaquín Contreras, explicó a esta Redacción que el precio del billete para asistir es de 17 euros ida y vuelta, y que puede adquirirse en Droguería Dioni, junto al paso a nivel de Santiago el Mayor. Los autobuses partirán a las 8 de la mañana y volverán a Murcia alrededor de la una de la madrugada. La organización ya ha solicitado autorización para desplegar sus pancartas y protestar por el Paseo de la Castellana. Contreras señala que se ha hecho un llamamiento a la participación de la Federación de Asociaciones de Madrid y de otras comunidades como Andalucía, donde se han registrado simpatías hacia las reivindicaciones del colectivo, que rechaza la instalación de pantallas y catenaria en la vía provisional y teme que esa vía pueda ser una vía definitiva.

«Puede volver a ocurrir»

Contreras declaró a 'La Verdad' que los hechos ocurridos el día 3 de octubre, cuando un grupo de vándalos desmontó las obras realizadas en la vía provisional en la noche más violenta de protestas, podrían volver a repetirse si vuelven a instalar las pantallas de 4 metros en la vía y si siguen colocándose los postes de la catenaria en la zona de Santiago el Mayor. Los vecinos no quieren que se dividan los barrios y se cierre el paso a nivel sin alternativas, y la idea de la pasarela de paso no les convence del todo. «Hay mucha gente que defiende lo que ocurrió aquel día, que yo no presencié porque estaba en Madrid. Muchos se sienten engañados, gente que compró su piso con la promesa del soterramiento y ahora se encuentran con un 'muro' por varios años. Es posible que vuelvan a suceder esos hechos porque traer el AVE en estas condiciones es un desatino», incide.

El profesor de Sociología Miguel Ángel Alzamora impartió ayer una clase junto a las vías con alumnos de 2º de Criminología, que conocieron 'in situ' detalles del conflicto. «Estudiar los movimientos sociales es también nuestra labor», sostiene Alzamora. Los alumnos demandaron conocerlo con mayor profundidad.