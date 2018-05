La pesadilla de los vecinos de Beniaján se acerca a su fin A la izquierda, solar vacío tras la demolición. A la derecha, el Monteazahar, en plena reforma. / NACHO GARCÍA Derriban el edificio Jofi y reforman el Monteazahar para que siete de las 13 familias desalojadas en 2014 vuelvan a sus casas MANUEL MADRID Murcia Viernes, 25 mayo 2018, 02:59

Los vecinos de la calle Nieves Viudes Romero de Beniaján que el 3 de agosto de 2014 tuvieron que abandonar sus viviendas en plena madrugada tras escuchar un crujido aterrador todavía no han vuelto a dormir en sus camas. Algunos no lo harán ya, porque el edificio Jofi II (seis pisos repartidos en tres plantas y un bajo comercial) ha sido ya derribado, mientras que los del edificio Monteazahar -siete familias de la escalera 1 y cuatro familias afectadas de la escalera 2- ya ven cada vez más cerca la luz al final del túnel. Las obras de rehabilitación del inmueble han comenzado, y se prevé que para octubre pueda celebrarse la esperada fiesta con la que, según la presidenta de la comunidad de vecinos de Monteazahar, Charo Tomás, se va a celebrar la vuelta al barrio de los vecinos. Los propietarios del Jofi II han tenido que hipotecarse para la compra de nuevas viviendas y han decidido no reconstruir el bloque, ya que la indemnización recibida no da para ello. El solar quedará vacío, y las familias mantendrán la propiedad del mismo. En cuanto al Monteazahar, todavía hay siete familias desalojadas, ya que la escalera 1 está siendo sometida a un proceso de remodelación integral. En la escalera 2 se espera intervenir en otras cuatro viviendas afectadas, aunque en estas pueden seguir residiendo las familias.

1,2 millones de indemnización

Vecinos y Aguas de Murcia llegaron a un acuerdo económico cuando el asunto se dirimía en los juzgados. El edificio Jofi llegó a perder su verticalidad, inclinándose hasta 29 centímetros a causa de las filtraciones prolongadas durante años en la red de alcantarillado público. En un principio, Aguas de Murcia reconoció la avería -llegando a pagar el primer año de alquiler de los realojados-, pero la compañía aseguradora Zurich puso pegas, por lo que los vecinos plantearon un contencioso, que fue retirado tras alcanzar un acuerdo sobre las indemnizaciones.

Emuasa ha realizado obras de impermeabilización en la zona para que no vuelva a producirse ninguna avería

Charo Tomás recuerda a 'La Verdad' que en estos años ha cursado un verdadero máster en urbanismo después de innumerables reuniones con técnicos, aseguradoras, bancos y administraciones. Los vecinos han batallado estos casi cuatro años por sus derechos hasta que se ha reconocido la causa de la avería en la red de alcantarillado. El edificio Jofi estuvo literalmente flotando sobre agua a causa de la fuga en la tubería que pasaba por debajo de las aceras construidas por el Ayuntamiento cuatro años antes. La portavoz vecinal recuerda que el compromiso con Emuasa fue la indemnización de 1,2 millones para las trece familias de Beniaján desalojadas por las grietas. Para ello protagonizaron sonadas protestas en el Pleno, incluso llegando a interrumpirse una de las sesiones, y grabaron el programa 'Comando actualidad', de TVE, para denunciar su caso. «Emuasa ha realizado obras de impermeabilización en la zona, renovando imbornales y tuberías. Ahora hay que hacer un recalce de la cimentación y concluir la reforma. Cuando todo acabe lo celebraremos con una fiesta, y yo cederé el testigo como presidenta».