Pedanías y los proyectos estratégicos de ciudad copan los 40 millones de inversión La Concejalía de Hacienda dispone de otros 18 millones para la Cárcel Vieja, 'Murcia Río', la segunda fase de Alfonso X el Sabio y San Esteban MARÍA JOSÉ MONTESINOS Murcia Martes, 8 mayo 2018, 03:43

El Presupuesto municipal para este año lleva el mismo camino que el de 2017 para su aprobación y no pasará por el Pleno, previsiblemente, hasta julio, como ocurrió el año pasado. El concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, Eduardo Martínez-Oliva, presentó ayer el borrador de las cuentas municipales para 2018 ante los medios de comunicación, el mismo día que lo daba a conocer a los cuatro grupos municipales de la oposición, con los que está obligado a negociar para garantizarse, si no el apoyo, sí al menos la abstención del PSOE -seis concejales-, o la de Ciudadanos -5- más el concejal no adscrito, Trigueros, para poder sacar las cuentas adelante con la mayoría simple de sus 12 concejales.

El titular de Hacienda resaltó la relevancia que tendrán las inversiones, a las que se destinan 39,6 millones de euros, casi 1 millón más que en 2017, de los que 24,1 millones tendrán como destino las pedanías. El Presupuesto total asciende a 418,6 millones, un 2,5% de incremento respecto a 2017, «que está por debajo del 2,8% de aumento máximo que nos permite el Ministerio», indicó Martínez-Oliva. El equipo de Ballesta tiene el reto, en lo que le queda de año, de echar toda la carne en el asador para dar visibilidad a los grandes proyectos estratégicos de ciudad anunciados para esta legislatura, y que serán su mejor cartel de presentación de cara a las elecciones municipales de mayo de 2019.

Así lo ven Susana Hernández. PSOE: «Las actuaciones huelen a viejas» El Grupo Municipal Socialista lamenta que el Partido Popular «venda» los mismos proyectos «año tras año» y le acusa de «falta de definición» en el borrador de las cuentas, «a pesar de que llega con más de cinco meses de retraso». La portavoz socialista, Susana Hernández, acusa al alcalde José Ballesta de tener «el municipio bloqueado», y recuerda que las actuaciones anunciadas de 'Murcia Río', la Cárcel Vieja, San Esteban y el AVE «huelen a viejas pues proceden de la etapa de Cámara». Mario Gómez. Ciudadanos: «Las inversiones son genéricas e imprecisas» El portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, califica de «genéricas e imprecisas» las inversiones anunciadas por el edil de Hacienda, a la vez que tilda de «repetitivas y cansinas» las menciones a los grandes proyectos «que el PP vuelve a vender una y otra vez, pero sin que vean la luz a pesar del tiempo que lleva anunciándolos». Por este motivo, el portavoz de Cs reclama un listado con información detallada «para verificar qué obras concretas se van a llevar a cabo y dónde». Sergio Ramos. Cambiemos Murcia: «No atienden a las necesidades vecinales» El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos asegura que el borrador incluye unas previsiones que «son irreales» y que «no se basan en las necesidades de la ciudadanía». Ramos incide en que «prometen inversiones que no se van a llevar a cabo, pues se ha demostrado que no ejecutan más del 35% cada año, con lo que se inflan artificialmente los números del Presupuesto». Añade que la partida «del 2,86% para las juntas municipales está muy lejos del 8% que prevé el Reglamento de Participación Ciudadana». Alicia Morales. Ahora Murcia: «A los ciudadanos les preocupa el transporte» Alicia Morales critica el procedimiento «por la dilación en presentarnos el borrador, que el concejal de Hacienda lleva prometiéndonos desde el 15 de diciembre». En su primera valoración, considera que «es más de lo mismo». Cree que «hay otros temas más preocupantes para los vecinos que no llevan la marca personal de Ballesta». La portavoz de Ahora Murcia señala, por ejemplo, el transporte o el gasto social o la discriminación entre la ciudad y las pedanías.

Vuelven a ser incluidos proyectos que, a muchos, -incluidos los concejales de la oposición- no suenan a nuevos, pero que si bien están iniciados o en fase de proyecto, habrá que consolidar con la redacción definitiva y el inicio de las obras. Para estos proyectos, el Ayuntamiento cuenta, además de parte de los 40 millones de inversión, con otros 18 millones de remanente de tesorería, es decir, dinero que no gastó el año pasado o que procede de las bajas de algunas adjudicaciones. El concejal de Hacienda indica que para la Cárcel Vieja, que está en fase de ejecución del proyecto, «disponemos de 7 millones de remanente de tesorería para contratar las obras cuando nos presenten el proyecto definitivo y también tenemos provisión para la recuperación del yacimiento de San Esteban cuya fase cero está a punto de comenzar, en colaboración con la Universidad de Murcia». Para la segunda fase del paseo de Alfonso X hay consignados 3,2 millones de euros de financiación europea a través de fondos Edusi (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) y de la baja de casi 1 millón de euros obtenida en la adjudicación de la primera fase de las obras.

El gasto social crece en 11,4 millones para subvenciones y programas a mayores y colectivos vulnerables El incremento del 1,5% salarial de los funcionarios supondrá 1,8 millones de euros

El soterramiento del ferrocarril también tiene previsión presupuestaria, en concreto 1,2 millones de euros, a los que se incorporan otros 3,6 millones correspondientes a la aportación del préstamo participativo. Por lo que respecta a 'Murcia Río', Martínez-Oliva recordó que en estos momentos están en ejecución obras como los jardines de las Cuatro Piedras y la Alameda y está en base de contratación el nuevo paseo fluvial, con 3 millones de euros de presupuesto, parte de los cuales se financiarán con fondos Edusi. Además, a lo largo de este año está previsto que se lleven a cabo las obras de adecuación de la mota del río en su margen derecha como uso recreativo -552. 000 euros-, la plantación de especies vegetales -500.000 euros- el proyecto de la Terrazas del Segura, que será el nuevo acceso al río desde la plaza de la Cruz Roja, con un coste de 2,1 millones, o la rehabilitación del Paseo del Malecón y Jardín Botánico -450.000 euros-.

En cuanto al Plan de Acción de la Huerta, el Presupuesto prevé destinar 680.000 euros para continuar la rehabilitación y recuperación del patrimonio histórico y cultural, la adecuación de caminos y sendas y la realización de estudios arqueológicos.

El responsable de Hacienda destacó también el esfuerzo «fundamental y prioritario» en pedanías y el «carácter social» de las cuentas, con un crecimiento de 11,4 millones de euros en las subvenciones, transferencias y programas de protección a los colectivos más vulnerables, personas mayores, menores en riesgo de exclusión y para la atención de las necesidades básicas de familias.

El concejal incidió en la «descentralización del gasto» y recordó que en las pedanías se van a gastar 55,1 millones de euros del Presupuesto de este año, a lo que hay que incorporar otros 14 millones que integran el plan extraordinario incluido en las cuentas de 2017, pero cuyos proyectos serán ejecutados ahora, lo que eleva la cifra total del gasto en las 58 pedanías a 69,1 millones de euros. Estos se desglosa de la siguiente forma: las distintas concejalías invertirán en pedanías 22,2 millones de euros, a lo que hay que sumar los 17,5 millones de la Concejalía de Descentralización que gestionarán los propios pedáneos -26 del PP, 21 del PSOE y 11 de Ciudadanos-. También se recupera este año el plan de obras y servicios de la Comunidad Autónoma que supondrá 1,8 millones de euros, y cabe destacar también los 13,4 millones de gastos para mantenimiento de instalaciones deportivas, bibliotecas y centros municipales.

El borrador reserva un montante de 6 millones de euros para adecuación de zonas verdes, que incluye 350.000 euros para la creación de zonas de sombra en juegos infantiles, así como partidas para la remodelación de jardines en el barrio de La Paz y la construcción y renovación de nuevas zonas verdes.

Mejoras en plazas de abastos

Otras inversiones a destacar son para la rehabilitación y mejora de plazas de abastos -360.000 euros-, construcción del nuevo cuartel de Policía Local en Espinardo -360.000-, consultorio en Javalí Nuevo -300.000-, rehabilitación del Palacio de Deportes -600.000-, nuevo aulario de la Fica -320.000-, remodelación de centros de mayores -700.000 euros-, reparaciones en colegios -un millón de euros-, acondicionamiento y equipamiento de salas de estudio y bibliotecas -500.000- y rehabilitación y reposición de bienes inmuebles histórico-artísticos -350.000 euros-.

En cuanto a ingresos, el borrador presentado por el concejal de Hacienda registra un incremento de 10,2 millones, como consecuencia de la aportación por parte de la Comunidad Autónoma de 7 millones del convenio de construcción de las Costeras y el incremento de 1,6 millones de la participación en los tributos del Estado. Respecto a los gastos, se incrementa en 7,6 millones de euros el capítulo de Personal, que se sitúa en 131 millones. El 6,1% de subida en el gasto de Personal se debe al incremento por ley del 1,5% en las retribuciones, la prestación por funcionarios de servicios que estaban en manos de empresas externa con un coste estimado de 2 millones y la incorporación de las 30 plazas de bomberos, cuyo coste estimado es de 650. 000 euros.