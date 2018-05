Los patos del Salitre se mudan a la Seda 01:35 El aspecto actual del lago del jardín de la Pólvora. / Sergio Navarro El Ayuntamiento vacía el lago del jardín de la Pólvora y traslada su fauna temporalmente tras detectar filtraciones de agua que podían dañar su estructura SERGIO NAVARRO Murcia Miércoles, 30 mayo 2018, 01:27

¿Qué ha pasado en el lago del jardín de la Pólvora? Es la pregunta que se hacen los vecinos del centro de Murcia durante los últimos días cada vez que pasean por el Salitre. Y es que, desde el pasado viernes, gran parte de la fauna que convivía en el entorno del lago ha desaparecido y, con ella, el agua de la laguna.

La explicación para esta insólita postal es bastante común. Tras un mes de investigación, los técnicos del Ayuntamiento detectaron que se estaban produciendo filtraciones en la estructura de la laguna, causadas por pequeñas roturas en su malla de PVC. Unos daños que obligaron al Consistorio a tomar medidas inmediatamente para evitar filtraciones mayores que pudieran afectar gravemente a la estructura del estanque, según confirma Juan Giménez, ingeniero de la empresa concesionaria STV.

Así, durante el pasado viernes, los trabajadores de esta empresa se encargaron de trasladar la fauna del parque -una veintena de patos, principalmente- al jardín de la Seda para, según el Ayuntamiento, proceder al vaciado del lago y llevar a cabo labores de «revisión del correcto funcionamiento de los sistemas de filtrado de agua, limpieza en profundidad del fondo y reparación de posibles fugas».

No obstante, todavía permanecen en la laguna una docena de patos que parecen haber pasado por alto la ausencia de agua. Según comenta este ingeniero de STV a 'La Verdad', estos animales no pertenecen a la especie que el Ayuntamiento introdujo en el lago, sino que se trata de una variedad silvestre con sus propios ciclos migratorios, por lo que el Consistorio no se puede hacer cargo de ellos.

Además, el Servicio de Parques y Jardines aprovechó el vaciado del estanque para llevar a cabo una nueva limpieza de la laguna que garantizará, según el Consistorio, que esta «se mantenga en mucho mejor estado durante más tiempo y con mucho menos esfuerzo de mantenimiento». Tras comenzar con las reparaciones durante el pasado viernes, se prevé un plazo de ejecución de diez días. De ser así, el lago podrá volver a la normalidad, y con él la vida de los patos, a finales de esta semana.