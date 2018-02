Así será la pasarela de la discordia en Santiago el Mayor

Una estructura diseñada expresamente para la zona de Santiago el Mayor, con protección antivandálica, paredes transparentes y máxima seguridad. Son los elementos de la pasarela peatonal que monta Adif y cuyo acabado se puede visualizar a través de las imágenes virtuales elaboradas por la sociedad estatal, a las cuales ha tenido acceso 'La Verdad'. Ante la polémica suscitada, Adif defiende que la estructura cuenta con todas las garantías. Estará abierta probablemente este verano, una vez que se cierre el paso a nivel de Santiago el Mayor, para abrir el desvío ferroviario y continuar con los trabajos de soterramiento. La pasarela se desmontará cuando las vías desaparezcan de la superficie.

La estructura metálica estará sustentada sobre siete zapatas, tres en el lado sur (calle Pío XII) y cuatro en el lado norte (Torre de Romo, junto al IES Mariano Baquero). Tiene 26,5 metros de longitud y 20 toneladas de peso. Dispondrá de escaleras y dos ascensores a cada lado, y podrá ser usada por peatones y ciclistas. Será «totalmente compatible», incide Adif, con el paso de vehículos y peatones por el paso a nivel, que se mantendrá abierto «hasta que la pasarela entre en funcionamiento». Antes tendrán que realizarse las pruebas de carga y la simulación de tránsitos. Los parámetros de resistencia y vibración deben ser óptimos, añade.

26,5 metros de longitud tendrá la estructura metálica, con un peso de 20 toneladas y cuatro ascensores 1,10 metros medirá la barandilla de altura. Estará iluminada y dispondrá de protección antivandálica.

El paso a nivel seguirá abierto hasta que se realicen las pruebas de carga y sean óptimos los parámetros de resistencia y vibración de la pasarela

Hoy, comisión de seguimiento

Hoy posiblemente se conozcan más detalles en la reunión de la Comisión Social de Seguimiento de las obras de soterramiento, con la presencia de Juan Bravo, presidente de Adif. Será a partir de las 11.30 horas en el edificio de usos múltiples de la Delegación del Gobierno, con participación de las tres administraciones (Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento), partidos políticos, entidades y sectores sociales afectados, como la Plataforma Pro Soterramiento. El movimiento vecinal presentó un informe en la Fiscalía firmado por el ingeniero de Caminos Luis Peñalver y el arquitecto técnico Juan Vicente Megina, que consideran que la pasarela no es segura ya que solo se sostiene, según ellos, en planos porque no se ha facilitado hasta el momento ni una memoria justificativa de cálculos donde se establezcan las hipótesis (resistencia de materiales, cálculos e investigaciones realizadas de cómo se ha llevado a cabo). La memoria, según afirman, sí que especifica la normativa a cumplir, pero no indica que la pasarela sea segura en cuanto a su diseño estructural. Tampoco conocen los cálculos de límite de servicios, y tienen dudas de la cimentación superficial.

Adif

Moción al Pleno de mañana

Tres grupos de la oposición municipal pedirán en el Pleno de mañana parar obras de la pasarela. PSOE, Ahora, Cambiemos y el concejal no adscrito Javier Trigueros creen que los trabajos no deben reanudarse «mientras no se disipen las dudas acerca de la seguridad de esta infraestructura». Además solicitan «garantías» de permeabilidad del paso entre ambos lados de las vías. La pasarela se comenzó a instalar el 8 de febrero con polémica y protestas vecinales, a pesar de que Adif insistió en que la infraestructura cuenta con todas las medidas de seguridad y será provisional hasta que concluya el soterramiento en esta zona.

La Corporación acordó en septiembre que el soterramiento es una necesidad irrenunciable y que para priorizar estas obras, el AVE tiene que quedarse en la estación de Beniel.