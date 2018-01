Ortiz desata otra tormenta y la oposición pide su dimisión por plantear prácticas ilícitas 01:01 Roque Ortiz, ayer, en el mural de 20 metros que va a ser pintado en estilo pop art por el colectivo de pintores murcianos 'Dripping'. / Vicente Vicéns El edil dice en la sede del PP que hay mucha gente a la que ha colocado en concesionarias y recuerda a los pedáneos que quien lo olvide es «un marrano» MANUEL MADRID MURCIA Viernes, 19 enero 2018, 07:53

El concejal de Fomento, Roque Ortiz tiene, abonado el terreno de la polémica. Su viaje a Estambul, siendo gerente de Urbamusa, con el exalcalde Cámara en el 'jet' del promotor Salvador Águeda; cuando dijo que «el verano y la insolación provocan aún más tontería en las concejalas de Ahora Murcia» por sus críticas al coste de peatonalización de Alfonso X; cuando llamó «robaperas» y «salvapatrias» a Mario Gómez (Cs) por su enconamiento en los Plenos; cuando declaró, por las protestas en las vías, que como siguieran las obras del soterramiento se iban a «hacer puñetas». La retahíla suma y sigue, pero ayer su nombre volvió a estar en la cuerda floja. Su intervención, el jueves de la semana pasada, en una reunión en la sede regional del partido, presidida por el alcalde José Ballesta y a la que asistieron cargos del Partido Popular en las juntas municipales y varios concejales del equipo de gobierno, ha desatado una nueva tormenta sobre el PP y sobre sus prácticas en pedanías que ha llevado a la oposición en bloque a pedir su dimisión y ha dejado al regidor en una situación incómoda ante la opinión pública por no rechistar ante la vehemencia de su concejal más impulsivo.

Ballesta dará explicaciones hoy a los portavoces de la oposición en una junta extraordinaria, ya que había una ordinaria prevista para el lunes.

Por boca de Ortiz, según indicó ayer la oposición, el PP ha verbalizado el 'modus operandi' de casi 23 años de «prácticas ilícitas» en el municipio. En ese encuentro, como un volcán en erupción, arengó a los pedáneos a hacer propaganda de la gestión realizada incluso recurriendo a argucias. Ante la campaña electoral que se avecina comentó, con ahínco, que «hay mucha gente, mucha, que está donde está gracias a vosotros y al PP, que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias y a los que les hemos conseguido un trabajo, porque el que no se acuerda de las cosas es un marrano, y puede que ser que cuando vengan otros, que no va a pasar, que les pongan en la calle».

Se jacta de que va a gastarse dinero público sin convocatoria para satisfacer a los suyos

Ballesta reúne hoy a los portavoces de los cinco grupos políticos para darles una explicación

El primer teniente de alcalde aludió a la necesidad de «saber vender bien las cosas que estamos haciendo», y dejó claro que, al menos en su departamento -Fomento- van a gastar la totalidad del presupuesto: «Pienso fundir hasta el último euro y quiero contar con todos vosotros».

«Vender» los logros de otros

Ortiz pidió a sus compañeros que sean hábiles en el juego político, y se ofreció a compartir toda la información que tiene de los pedáneos de otros partidos -PSOE y Cs- para que el PP vaya por delante en las reivindicaciones y no a remolque. «Si no lo pedimos antes, me da lo mismo: decimos que lo hemos pedido nosotros. Desde las cosas más nimias a las más importantes. Detalló que desde su Concejalía se han gastado 1,7 millones de euros en proyectos de alumbrado público, y tuvo dificultades para convencer a los pedáneos de que hay que vender como un logro del PP lo que hacen los del PSOE y de Cs. «Ahora tenemos más dinero para hacer más cuestiones de alumbrado público y lo que quiero es que las peticiones que tengáis en mente nos las hagáis llegar directamente a nosotros. Y yo voy a gastarme un dinero, sin hacer convocatoria pública, en dar satisfacción a los propios». También agregó que haría cosas «sin contar con nadie». Recordó que en el nuevo contrato incluye el alumbrado ornamental de pedanías, de colegios y centros municipales, que ahora será una obligación. Las instalaciones para eventos de barrios y pedanías van a quedar incluidas, así como unas 3.000 unidades más de led.

«Todas las peticiones de inversiones en saneamiento y abastecimiento de Emuasa también me las tenéis que hacer llegar en lo que queda de mes», advirtió Ortiz, «porque vamos a sacar un plan de infraestructuras para un bienio. Y ya me encargaré yo de meter la mayoría de las cosas». Alguien preguntó que cómo se lo hacían llegar y Ortiz, irónicamente, respondió que «por avión». Otro dijo «por dron». Otra persona propuso hacerlo «por escrito oficial», y el concejal espetó, claramente: «No. Por eso os he dicho que a través de Encarna o de Salomé -trabajadoras del Grupo Popular- nos lo hagáis llegar». También se refirió a la 'Operación Negro', que empezará a ejecutarse a final de mes -acondicionamiento de 225 calles-, «y ahí vamos a nosotros a venderlo porque para eso hemos logrado el dinero». Habló de otras actuaciones de su competencia, como la Oficina del Grafiti, del plan de obras de pedanías, las ramblas, la Senda Verde, y explicó en qué situación se encontraban, pero hizo hincapié en el hecho de que nadie se durmiera. «Por favor, que no tengamos que ir detrás de vosotros. Y a lo mejor cuando llegue febrero mando una comunicación generalista a todas las pedanías donde digo que si hay algo para mandar que lo digan», dejó caer.