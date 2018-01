Orihuela: «Estamos orgullosos de que vuelvas a la UMU» Miguel Ángel Cámara, en el centro, prestando juramento junto al rector Orihuela. / Vicente Vicéns / AGM El rector de la Universidad de Murcia felicita al exalcalde Cámara en su toma posesión de la cátedra de Química Agrícola. Su acreditación estuvo envuelta en polémica porque en sus últimos cinco años de primer edil apareció como coautor en 24 trabajos de investigación FUENSANTA CARRERES Murcia Miércoles, 31 enero 2018, 01:27

Con la efusiva felicitación del rector, pero sin apenas acompañamiento, el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara tomó ayer posesión de su plaza de catedrático del área de Química Agrícola de la Universidad de Murcia (UMU), para la que se acreditó en medio de una fuerte polémica, en un acto compartido con otros diez docentes en la Convalecencia. Ni caras conocidas del Partido Popular ni del gobierno municipal, ni tampoco miembros destacados del equipo decanal de la facultad, acompañaron a Cámara en el acto, durante el que sí estuvo arropado por algún compañero de su departamento. Parco en gestos, el exalcalde juró su cargo y recibió el aplauso del público, integrado por los amigos y familiares de los once docentes que ayer tomaron posesión en el Rectorado.

Sí tuvo para Cámara especial deferencia el rector de la Universidad de Murcia, José Orihuela, quien tras felicitar a todos los docentes, puso especial énfasis solo en dos: en quien fuera miembro de su equipo como vicerrector, Miguel Ángel Pérez, y en el exalcalde.

Catedráticos Miguel Ángel Cámara Botía (Edafología y Química Agrícola) y María Mercedes Abad Merino (Lengua Española). Profesores José Ignacio Alonso Roque (Didáctica de la Expresión Corporal), Enrique Encabo Fernández (Música), Francisco Manuel García Costa (Derecho Constitucional), Cosme Jesús Gómez Carrasco y Jorge Ortuño Molina (Didáctica de las Ciencias Sociales), Javier Jerónimo Maquilón Sánchez (Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación), José Pino Ortega (Educación Física y Deportiva) y Jesús Segura Cabañero (Escultura).

«Miguel Ángel Cámara: Estamos orgullosos de que vuelvas a la Universidad de Murcia después de ese periplo con cargos importantes y administrando el Ayuntamiento. El trato con esta casa siempre ha sido exquisito, lo que es de agradecer. Porque ese esfuerzo que has realizado de no desengancharte, de no perder el ritmo, es destacable. Felicidades dobles. Esta casa que es de todos, que está manteniendo a muchísimos políticos que lo hacen muy bien y que tratan de luchar porque la Región vaya para adelante, pues qué queréis que os diga... Ojalá la UMU inundara de nuestros profesores ese ambiente político, porque sería beneficioso para todos», destacó Orihuela dirigiéndose al exalcalde de Murcia.

Cámara ganó la plaza hace algo más de un mes, tras superar la evaluación del tribunal

Miguel Ángel Cámara ganó, hace algo más de un mes, la plaza de catedrático del área de Química Agrícola de la Universidad de Murcia, para la que se acreditó en medio de una fuerte polémica. Cámara consiguió la cátedra tras superar en las últimas semanas la evaluación del tribunal, integrado por cinco catedráticos de otras universidades españolas, ante quienes tuvo que defender sus méritos y su proyecto de investigación. Como paso previo a esa evaluación, los aspirantes a catedrático tienen que estar acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, para lo que deben cumplir unos requisitos en cuanto al número de publicaciones y años de investigación y docencia.

En sus últimos cinco años como primer edil, Cámara, quien retornó a su plaza universitaria después de dejar la política, apareció como coautor en 24 trabajos de investigación entre artículos y capítulos en libros y congresos. Su producción científica se completaba con otros 14 artículos publicados en revistas internacionales entre 1999 y 2009, periodo en el que ejercía también como primer edil, según los buscadores consultados en su día por 'La Verdad', en los que figuraba el nombre de Cámara como colaborador en investigaciones de su grupo de trabajo en Químicas.

La convocatoria de la plaza de catedrático del área de Química Agrícola fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia en febrero de 2017, incluida en una amplia oferta de puestos docentes que superaba el centenar.

Además de estar acreditado, cualquier candidato que aspire a una plaza de catedrático debe someterse a la valoración de sus méritos. El proceso es concurso oposición, por lo que también está obligado a realizar un examen, en el que el aspirante tiene que defender su proyecto de investigación y someterse al tribunal. La plaza de Cámara salió, tras la aprobación de la comisión académica y su publicación en el BORM, a concurso oposición publico, y a ella pudieron aspirar todos los titulares acreditados por la Aneca para esa área que reunían los requisitos. En la práctica el grupo de candidatos a cada especialidad y nivel es muy limitado. Especialmente en el área de Química Agrícola, ya que no todas las universidades la tienen en su catálogo.