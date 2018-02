Orihuela bromea con los 'motes' de los candidatos a rector 00:40 José Orihuela, rector de la Universidad de Murcia. / Martínez Bueso Graban al rector aireando en una cena los supuestos apodos que circulan de los equipos aspirantes a la Convalecencia: «los huérfanos; la 'Familia Monster', los excelentes; los guapos; los resentidos»... DANIEL VIDAL Murcia Miércoles, 14 febrero 2018, 21:45

Unos son «los huérfanos»; otros, «‘la Familia Monster’»; otros, «‘los excelentes’»; están también «los guapos» y, por último, «los resentidos». Estos son los «motes» que tienen las cinco candidaturas que optan al rectorado de la Universidad de Murcia (UMU) en las elecciones del próximo mes y que el actual rector de la institución, José Orihuela, enumeró el viernes pasado en una cena ante más de 300 miembros del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la universidad. Fue en el Mesón La Torre, después de que a Orihuela le tocara una noche romántica para dos personas en un sorteo, cuando quiso dirigir unas palabras y, ni corto ni perezoso, pasó a desgranar micrófono en mano cómo se conoce a los diferentes equipos de aspirantes al rectorado. «José Ángel, ayúdame», le pedía Orihuela al vicerrector de Profesorado, José Ángel López, cuando el rector quería recordar el mote de «los resentidos».

Entre algún «¡madre mía!» de los presentes, según se puede apreciar en el audio del momento, al que ha tenido acceso ‘La Verdad’, Orihuela desgrana los motes «que me dijeron y que me limité a reproducir; yo no tengo ni tiempo ni imaginación suficiente para esto», aseguró este miércoles. Orihuela no le dio «mayor importancia», a pesar de que el audio llegó ayer a los móviles de algunos de los candidatos, que expresaron abiertamente su malestar. «En ningún caso lo hice como un insulto», insistió José Orihuela a preguntas de este periódico. «Los motes son muy comunes en esta tierra, y de hecho a mí me los han puesto desde que iba al colegio», se excusó.