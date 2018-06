Las oposiciones a policía local de Murcia incorporarán las vacantes de las jubilaciones hasta 2019 Manos alzadas en la bancada popular durante una de las mociones aprobadas en una sesión plenaria con 37 mociones a debate. / NACHO GARCÍA PP y Cs acuerdan en Pleno que el periodo de inscripción se abra una vez que el Senado apruebe las cuentas del Estado MANUEL MADRID Murcia Viernes, 1 junio 2018, 03:37

El 5 de diciembre de 2017 fue aprobada en la Mesa de Negociación del Ayuntamiento la convocatoria de 47 plazas de Policía Local, dándose seis meses a los aspirantes para que se preparasen, con el compromiso de que en el mes de junio se abriría el periodo de instancias. Como hoy empieza el mes y todavía no se sabe nada al respecto, la portavoz socialista, Susana Hernández, preguntó ayer al Gobierno local por los planes y defendió una moción para exigir que «de manera urgente» se abra el plazo de presentación de inscripciones a la vista de que hace 9 años que no se convocan oposiciones y que el número de agentes ha ido menguando en este tiempo al no cubrirse bajas y jubilaciones.

El concejal responsable de Personal, José Guillén, planteó en el Pleno -después de un soliloquio («ni siquiera voy por ahí vendiendo el oro, que lo podría hacer») sobre lo que trabaja de día y de noche que no fue del agrado del alcalde Ballesta, que le pidió que fuera directo al grano- que toda la oferta de empleo público de 2016 y 2017 autorizada desde el Gobierno fue precisamente para reponer policías y bomberos. De las 47 plazas que suman esas dos ofertas, nueve son de movilidad y están prácticamente autorizadas y a punto de convocarse («de manera inmediata»). Guillén citó que, en caso de que se produzca el anticipo de edad de los policías locales, las entidades locales podrán disponer de una tasa adicional de reposición determinada por el número de bajas que se prevean en este ejercicio y en 2019, en el que se espera que entre el adelanto en la jubilación de este colectivo.

Otros asuntos Fiscalización de Aguas de Murcia Con el voto favorable de PP y Cs, la abstención del PSOE y el voto en contra de Ahora Murcia y Cambiemos Murcia, salió adelante la moción para que el Ayuntamiento ejerza un mayor control y fiscalización de la empresa gestora del suministro del agua, Emuasa. Para ello se someterá al control por parte de la intervención municipal, a la vez que se fiscalizarán todos sus contratos de obras y servicios, y se instará a la entidad a que destine sus beneficios a inversiones complementarias. El socialista Enrique Ayuso considera impepinable que el Consistorio «tome realmente el control» de Emuasa, cuya parte pública es la mayoritaria, el 51%, frente al 49% que gestiona la empresa privada Hidrogea. Las inversiones estarán sujetas al equilibrio económico financiero y a las tarifas vigentes, lo que ha motivado la abstención final del PSOE. 200.000 euros para la línea 61 El edil responsable de Transportes, Eduardo Martínez-Oliva, se mostró dispuesto a «entrar en conversaciones con la Comunidad Autónoma» para recuperar la línea 61 de bus (Murcia-San José de la Montaña por Aljucer), suprimida en 2012 por los recortes, y se comprometió a incluir en los presupuestos de 2018 una partida de 200.000 euros para correr con la mitad del déficit (400.000 euros, según LAT). La Comunidad debería hacerse cargo de la otra mitad. El edil insistió en que se trata de un servicio que no es competencia municipal, pero el Ayuntamiento está dispuesto a contribuir para atender a los vecinos. Juan Vicente Larrosa (PSOE), Miguel Ángel Alzamora (Ahora Murcia) y Sergio Ramos (Cambiemos) defendieron que el transporte público no debe medirse en términos de rentabilidad económica, sino de «rentabilidad social». Un plan de choque para el Puente Viejo El Pleno aprobó por unanimidad la moción solicitando un plan de restauración para el Puente Viejo de Murcia, así como un plan de mantenimiento y limpieza. «Nuestro emblemático monumento merece la atención de las administraciones», proclamó la edil Ángeles Moreno Micol. También salió adelante la moción para la modernización de la red de trenes de Cercanías, con la abstención del PP, que vio rechazada su moción alternativa, y que además tuvo que modificar por defecto de forma en la redacción. Y habrá un plan de sendas verdes, pese a la abstención del PP. Por su parte, el PSOE vio cómo se aprobaban sus mociones para concienciar en la necesidad de combatir la violencia en el deporte, para favorecer a las empleadas domésticas en la cotización (abstención de Cs), para favorecer la emancipación juvenil y reducir la burocracia. El mercadillo de San Esteban no será BIC El concejal de Ciudadanos Carlos Peñafiel retiró finalmente la moción para pedir la declaración como Bien de Interés Cultural inmaterial para el mercadillo de San Esteban, una iniciativa que no contaba, en realidad, con el apoyo de ningún grupo ya que dicha categoría es la que tiene, nada más y nada menos, que 'La Mañana de Salzillo'. Ciudadanos confía en que se cumpla el compromiso de la edil de Comercio, Maruja Pelegrín, de convocar una reunión la próxima semana para abordar este asunto. Lo que pretendía Peñafiel es asegurar con esta declaración que los vendedores pudieran volver al entorno del yacimiento BIC de San Esteban, del que fueron desalojados «provisionalmente» en 2009. Impulso al convenio para la Costera Sur La tercera fase de la Costera Sur sigue a la espera de que se impulse el convenio de financiación con la Comunidad Autónoma. El Pleno acordó ayer una moción para instar al Gobierno local a retomar las conversaciones para que en los presupuestos de 2019 se recoja una partida para terminar los 5,5 kilómetros que faltan entre Algezares y Torreagüera. La socialista Maite Espinosa pidió que esta actuación se dote de «todos los medios económicos necesarios» para hacer efectiva la ejecución de «una obra prometida por el PP y muy demandada». La portavoz del PP, Rebeca Pérez, recordó que se han impulsado actuaciones en la zona sur, como la adjudicada Senda Verde de Los Dolores a Los Ramos, y espera que todos los grupos en la Asamblea Regional se impliquen para asegurar la inversión.

Eso es lo que, incidió el edil del PP, recoge la disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado, «a los que se opuso el PSOE». PP y Ciudadanos aprobaron una moción alternativa para acumular la cuantía de agentes incluida en la oferta de empleo público de 2016 y 2017 a la oferta pública de 2018, que se aprobará una vez que el Senado dé el visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado «a mediados de junio». Pero los movimientos políticos a nivel nacional pueden alterar esos planes, reconocía Guillén.

Los nuevos efectivos se podrían sumar a la plantilla local a lo largo del año que viene, según el edil Guillén

El portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, recordó que hay un retraso evidente en la convocatoria de agentes de Policía Local y lo achacó a las discrepancias sobre las bases en lo que afecta a los permisos de conducir exigidos y también hay pegas en la de Bomberos, que han sido impugnadas cuando los seleccionados en la fase de formación en academia estaban a punto de entrar. Ciudadanos espera que se resuelvan estas cuestiones para que, cuanto antes, puedan incorporarse a la plantilla municipal estos funcionarios.

Guillén presumió de que ya está terminada «la primera RPT (Relación de Puestos de Trabajo) en los 750 años de historia de este Ayuntamiento» y de que haya más de 110 procesos selectivos que tienen que ponerse en marcha antes del verano. «Ya no se habla del convenio colectivo, que recoge muchísimas mejoras para los trabajadores del Ayuntamiento, ni de las horas de formación. Pero ahora es fundamental que se puedan aprobar los Presupuestos Generales del Estado». Gómez le pidió que no se metiera en berenjenales citando una RPT «vacía de contenido» antes de darle la razón sobre los presupuestos, ya que sin ellos no se cumplirá la moción apoyada.

El PSOE teme más retrasos

La socialista Hernández consideró urgente adelantar los procesos para que los nuevos agentes se incorporen a lo largo de 2019, y lamentó que, en los cuatro años de este mandato, Ballesta no haya conseguido que entre ni un solo policía más por oposición, puesto que las nuevas incorporaciones se harán después de los comicios municipales. Hernández hizo saber que estuvo en Madrid con los senadores socialistas Francisco Oñate y Juan Luis Soto, y otros miembros del Grupo Socialista, acompañando a los policías que reivindican la jubilación anticipada. «Al PP le da rabia que encima de la mesa pongamos su incompetencia y que se presenten mociones exigiendo que se agilice la incorporación de los nuevos agentes, pero antes de las elecciones no se podrá conseguir. Con esta alternativa se retrasa aún más la convocatoria de esas 47 plazas aprobadas». La plantilla de Policía Local tiene hoy la mitad de los mil agentes que prometió en su día el exalcalde Miguel Ángel Cámara.

El también edil socialista Sebastián Peñaranda sumó una moción propia a la planteada por el PP para «defender la profesionalidad de los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento y para contribuir a mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los municipios». La edil de Relaciones Institucionales, Maruja Pelegrín, defendió la moción de apoyo a los empleados públicos en reconocimiento a su «profesionalidad y servicio que prestan en todo momento a la institución». Mario Gómez, de Ciudadanos, reprochó al PP que haya funcionarios atemorizados que tienen prohibido hablar incluso con ediles de otros partidos, algo que Pelegrín negó. Cambiemos y Ahora Murcia también rechazaron que se les acuse de «ataques infundados» a estos profesionales.