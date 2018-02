Las oposiciones de Policía Local siguen en el aire por el requisito del carné de moto Imagen de archivo de aspirantes a Policía Local duante unas oposiciones / D.M. MANUEL MADRID Murcia Jueves, 8 febrero 2018, 02:38

La convocatoria de 47 nuevas plazas de Policía Local sigue en el aire por las impugnaciones por la vía administrativa contra el requisito del carné de moto exigido (el A) y una demanda por la vía de lo contencioso de un aspirante de 19 años que no puede presentarse porque cree discriminatorio que se le exija estar en posesión de carnés de conducir de todas las cilindradas cuando eso no es posible hasta cumplir al menos los 20 años. El demandante ha pedido como medida cautelar la suspensión del proceso y un informe de la Jefatura Provincial de Tráfico sobre los carnés y sus equivalencias. En Murcia se exigen carnés de todas las cilindradas, según el edil de Personal, José Guillén, siguiendo la ley regional de coordinación de policías locales. El socialista Juan Vicente Larrosa considera un «sin sentido» imponer «condiciones que no son necesarias» como el carnet A para ser policía local, tras constatar que no hay motos que requieran ese permiso. El edil Guillén dice que Murcia sí dispone de motocicletas que requieren el A y critica que el PSOE «juegue con las ilusiones» de la gente «sembrando dudas».

El PSOE señala que, desde el 24 de noviembre, viene reclamando en la Mesa de Negociación que se modifiquen las bases de la convocatoria para Policía Local de Murcia, cuyos requisitos eran superiores a los pedidos a los candidatos a guardia civil y policía nacional. Guillén reitera que «no se puede incluir en unas bases de convocatoria cosas distintas a lo que establece la Ley de Coordinación de Policías Locales, porque eso es infringir la ley. Esa ley obliga a exigir el permiso A de conducir y estamos obligados a incluirlo». El juzgado ya se ha dirigido al Ayuntamiento para pedirle la información sobre las bases y aún no se ha pronunciado sobre la petición de medidas cautelares. Otras fuentes preguntan por qué en 2007 no se exigió el requisito, si regía la misma ley.